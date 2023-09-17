النيادي في «دار زايد» اليوم

آمنة الكتبي (دبي)

يصل سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، اليوم، إلى أرض الوطن بعد 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، أنجز خلالها بنجاح مهمة «طموح زايد 2». وقال النيادي أمس عبر منصة «إكس»: «منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات، إلى العيش أكثر من 180 يوماً في الفضاء كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي»، وأضاف «بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. موعدنا غداً (اليوم).. أشوفكم على خير في دار زايد».

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة الـ69 في شهر أبريل الماضي، والتي استمرت نحو 7 ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دورا محوريا في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.

وعزز هذا النجاح ريادة الإمارات عالميا في قطاع الفضاء، حيث أصبحت دولة الإمارات العاشرة عالميا في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية، ما يعكس جهود مركز محمد بن راشد للفضاء في مواصلة استكشاف الفضاء، كما يضاف هذا الإنجاز التاريخي إلى سجل إسهامات العالم العربي في استكشاف الفضاء الخارجي.

4000 ساعة عمل في الفضاء

وبعد إكمال النيادي لنحو 4000 ساعة عمل في الفضاء، أسهم رائد الفضاء الإماراتي في تطوير المسارات العلمية والتكنولوجية في الدولة، من خلال إجرائه لنحو 200 تجربة علمية في مختلف المجالات استغرقت نحو 585 ساعة، كان من أبرزها، دراسة آثار الجاذبية الصغرى على استجابة الخلايا البشرية للالتهابات بالتعاون مع رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي من طاقم «Ax-2»، وتجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة «PCG2»، وإجراء دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، بالإضافة إلى إعداد أبحاث عن رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف، وغيرها من التجارب العلمية التي تم العمل عليها بالتعاون مع طاقم البعثة 69.

وحقق رائد الفضاء الإماراتي نجاحاً في التجارب العلمية بالتعاون مع 25 جامعة محلية وعالمية و10 وكالات فضاء دولية، حيث نفذ النيادي نحو 19 تجربة بحثية بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، وأسهم هذا التعاون في إنجاز تجربة «Lumina» الأولى من نوعها لدراسة درجات الإشعاع الفضائي بمحطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى إعداد دراسات علمية طبية تشمل دراسة نظام القلب والأوعية الدموية ودراسة مسببات الأمراض في الفضاء.

لقاء من الفضاء

أسهمت رحلة النيادي في إثراء المعرفة بقطاع الفضاء ومجالاته للمجتمع، وذلك عبر تعزيز التواصل المجتمعي خلال المهمة ضمن سلسلة «لقاء من الفضاء» التي استقطبت أكثر من 10 آلاف شخص، وبتنظيم نحو 12 اتصالاً مرئياً مع الجمهور و7 اتصالات لاسلكية من مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تكمن أهمية التواصل في تعزيز الثقافة والتعليم في هذا المجال وإلهام الجيل القادم من العلماء والباحثين.

وتعد المهمة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في الثالث من مارس الماضي إلى محطة الفضاء الدولية هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب في التاريخ، حيث وصل النيادي إلى المحطة على متن مركبة «سبيس إكس دراغون إنديفور» برفقة فريق مهمة «6 Crew».

200 تجربة علمية

شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية.

وجرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.

وتضمنت التجارب العلمية، تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة «PCG2»، على متن محطة الفضاء الدولية، داخل مختبر وحدة «كيبو» اليابانية، وهي التجربة التي تم إرسالها إلى المحطة الدولية على متن مركبة «دراجون إكس–28»، وركزت تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة على جزيء البروتين «GIRK2» الذي يؤثر في معدل ضربات القلب وله صلات أيضاً بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة، مثل الصرع، وعدم انتظام ضربات القلب، والإدمان.

وشارك النيادي خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية، بتجربة علمية مهمة استهدفت دراسة أنماط النوم لرواد الفضاء في بيئة الجاذبية الصغرى حيث ارتدى رائد الفضاء النيادي، خلال التجربة جهازًا يوضع على الرأس لالتقاط مجموعة من البيانات المتعلقة بالنوم، مثل فترات دورة النوم، وتغيرات معدل ضربات القلب أثناء النوم وغيرها من الوظائف الحيوية.

استهدفت التجربة تقديم نتائج علمية تساعد في تخطيط وتطوير العلاجات اللازمة للمشكلات الذهنية الناجمة عن الظروف المحيطة برواد الفضاء بهدف تحسين نوعية النوم والصحة العامة خلال المهمات الفضائية طويلة الأمد، وشارك سلطان النيادي أيضاً في إحدى التجارب بالتعاون مع جامعة ستانفورد واستهدفت معرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، بما يسهم في المساعدة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء.

وتضمنت التجارب كذلك المشاركة بتجربة بالتعاون مع وكالة الفضاء الكندية، وجامعة سيمون فريزر وجامعة داكوتا الشمالية، وذلك لتحليل مدى تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. استهدفت الدراسة مراقبة التغيرات في كيفية تحكم أجهزة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لرواد الفضاء في ضغط الدم، بهدف ضمان بقاء الطاقم بصحة جيدة في طريق عودتهم من الفضاء، كما وشهد إجراء عدد من التجارب العلمية الخاصة بالجامعات الإماراتية والتي اختارها مركز محمد بن راشد للفضاء ليجريها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية وتضمنت مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. ركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما عمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.

تجربة

وشارك النيادي في تجربة علمية لدراسة مُسببات الأمراض في الفضاء وجرت بالتعاون مع جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا وسيتم تحليل نتائج الدراسة من خلال عينات الحمض النووي للنيادي، التي تم جمعها في الفضاء وعلى الأرض، وتحلل التجربة مسببات الأمراض الميكروبية التي قد توجد داخل محطة الفضاء الدولية، وتهدف إلى تقديم فهم شامل لتأثيرات مُسببات الأمراض على نظام المناعة لدى رواد الفضاء.

ومن شأن التجارب التي أنجزها رائد الفضاء سلطان النيادي أن تسهم في تعزيز الجهود العلمية من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية، بما يساهم في الوصول إلى بيانات ونتائج تفيد البشرية.

فريق مهمة «طموح زايد 2»

سلطان النيادي

أول رائد فضاء إماراتي ينجز مهمة طويلة الأمد في محطة الفضاء الإماراتية، ولد في 23 مايو 1981 بمنطقة أم غافة التابعة لمدينة العين، تميز في تعليمه تبعاً لخطى والده الرجل العسكري وكان متميزاً وسط أقرانه من الطلبة، التحق بالقوات المسلحة وابتعث لدراسة هندسة الاتصالات.

عمل مهندساً لأمن الشبكات بالقوات المسلحة الإماراتية.

حصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة المتحدة.

حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات.

حصل على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا.

كان النيادي رائد الفضاء الاحتياطي خلال مهمة طموح زايد عام 2019.

هزاع المنصوري

أول رائد فضاء إماراتي، مدير مكتب رواد الفضاء، عمل اختصاصي بعثة «كرو 6»، وهي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب تصل مدتها لـ6 أشهر.

انطلق في 25 سبتمبر 2019 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية، وعمل على العديد من التجارب العلمية.

وحصل هزاع على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء، التابع لوكالة ناسا، بعد إتمامه التدريبات العامة التي استمرت نحو 20 شهراً.

عدنان الريس

يرتكز المهندس عدنان الريس في عمله على خبرة تصل إلى 18 عاماً في مجال الفضاء وأنظمته

عمل مديراً لمهمة طموح زايد 2

عمل مديراً لبرنامج المريخ 2117 ومديراً أول لإدارة الاستشعار عن بُعد

وعمل مسؤولاً للمحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء في مهمة «طموح زايد 1»

سعود كرمستجي

يشغل سعود منصب رئيس لجنة القوة الناعمة في مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يتولى مسؤولية التخطيط الاستراتيجي والاتصال والتسويق، وذلك للتعريف بمشاريع المركز ومبادراته وأهدافه على المستوى المحلي والدولي، وإبراز دور المركز وجهوده.

حصل سعود على درجة البكالوريوس في علوم الطيران من جامعة إمبري ريدل للطيران في الولايات المتحدة الأميركية عام 2012، بولاية فلوريدا، كما حصل على درجة الماجستير في نفس التخصُّص في عام 2014.

عمل رئيس إدارة لعمليات برنامج الإمارات لروّاد الفضاء، وعضواً في فريق متخصِّص في عملية اختيار وتدريب وإرسال الدفعة الأولى من روّاد الفضاء الإماراتيين إلى الفضاء في مهام علمية وبحثية محددة.

حنان السويدي

عيّن مركز محمد بن راشد للفضاء الدكتورة حنان السويدي أول طبيبة لرواد فضاء، لدورها ومساهماتها وإنجازاتها في القطاع الصحي، لتتولى مسؤولية التأكد من صحة رواد الفضاء خلال فترة العزل الصحي، ومتابعة الحالة الصحية لرائد الفضاء هزاع المنصوري خلال وجوده على متن المحطة خلال مهمة طموح زايد 1، كما عملت على متابعة الحالة الصحية لسلطان النيادي في مهمة طموح زايد 2.

أهداف برنامج الإمارات لرواد الفضاء

يهدف برنامج الإمارات لرواد الفضاء إلى تأهيل فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وفقاً لأعلى المعايير، ودعم رؤية دولة الإمارات من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة والبحث العلمي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة.

كما يهدف برنامج الإمارات لرواد الفضاء إلى تطوير فريق وطني من رواد الفضاء لتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية، والمشاركة في مهمات الاستكشاف المأهولة، وتحفيز وإلهام الأجيال الشابة على الاهتمام بدراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والإسهام في بعثات استكشاف الفضاء العالمية من خلال تطوير وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة البحث العلمي وتشجيع الاستكشاف والابتكار.

فريق رواد الفضاء

في عام 2018، تم اختيار رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي من بين 4000 متقدم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ليشكلا معاً الدفعة الأولى من البرنامج. في 25 سبتمبر 2019 نفذ هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وسلطان النيادي كرائد احتياطي للمنصوري، أول مهمة علمية مأهولة إلى الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، على متن محطة الفضاء الدولية، تحت شعار «طموح زايد».

في عام 2021، تم الإعلان عن الدفعة الثانية من البرنامج وكان من بينهم أول رائدة فضاء عربية وهي نورا المطروشي إلى جانب رائد الفضاء محمد الملا، من بين 4305 متقدمين. وقد انضم رائدا الفضاء من الدفعة الثانية إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، وذلك ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، حيث يتم تدريبهما في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» الأميركية في الولايات المتحدة.

أول مهمة طويلة

في أبريل 2022، أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، مهمة جعلت دولة الإمارات الدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وانطلقت في مارس 2023، وامتدت لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث تم إرسال سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي ضمن مهمة ناسا وسبيس إكس 6 Crew. وشملت المهمة برنامجاً متكاملاً من التجارب والدراسات، وقد وقَّع المركز تحضيراً لها عقداً مع شركة «أكسيوم سبيس» يهدف إلى تعزيز التعاون مع وكالة ناسا خلال فترة الأشهر الـ6 في الفضاء.

في يوليو 2022، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اختيار رائد الفضاء سلطان النيادي للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث سيخوضها على متن محطة الفضاء الدولية.