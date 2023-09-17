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نهيان بن مبارك وهزاع بن طحنون يعزيان علي وعبيد وحمد الكتبي بوفاة والدتهم

نهيان بن مبارك معزياً في وفاة والدة علي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي (وام)
18 سبتمبر 2023 00:51

العين (وام)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء لموفي ومحمد علي بن موفي الدوسري في وفاة والدتهم عفراء سلطان حضيرم خلفان الكتبي، رحمها الله. 
وأعرب معاليه، لدى زيارته مجلس الريف في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين مساء أمس واجب العزاء إلى خلفان سلطان حضيرم الكتبي بوفاة المغفور لها شقيقته «عفراء» سلطان حضيرم الكتبي وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس الفوعة بمدينة العين.
وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لابني الفقيدة (موفي ومحمد) نجلي علي بن موفي الدوسري.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.كما قدم واجب العزاء الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان.

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نهيان بن مبارك يعزي في وفاة والدة علي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في العين
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة والدة موفي ومحمد علي بن موفي الدوسري في العين

 كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء لعلي وعبيد وحمد سالم بالحبالة الكتبي في وفاة المغفور لها والدتهم الوفي بنت عبيد  الكتبي، رحمها الله.

وقدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكـــم في منطقة العين، واجب العزاء لعلي وعبيد وحمد سالم بالحبالـــة الكتبــي في وفاة المغفــور لها والدتهم.
وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة الفوعة بمدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وقدم واجب العزاء أيضاً الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان. 

نهيان بن مبارك
هزاع بن طحنون
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