مليون متابع لـ«حملة السلامة بمحطات الوقود» على «التواصل الاجتماعي»

دبي (الاتحاد)

تشهد الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، تفاعلاً جماهيرياً لافتاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الرسائل التوعوية التي تقدمها الحملة بهدف تعزيز التزام مستخدمي ومرتادي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات. تنظم الحملة اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين حتى 25 سبتمبر الجاري.

وحظيت الحملة التي تأتي بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» – أدنوك للتوزيع، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، بمتابعة أكثر من مليون شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركاء الحملة، وبتفاعل كبير مع قواعد وتعليمات الأمن والسلامة الخمسة الواجب اتباعها في محطات الوقود والمتمثلة في إبطاء السرعة إلى (20 كم/ ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك المركبة والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك وإغلاق خزان الوقود.

وأكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، أن الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود ومع اقتراب موعد ختامها تواصل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وذلك في ظل تكامل الجهود الوطنية والعمل المشترك والبناء بين كافة الشركاء الاستراتيجيين للحملة لتحقيق أفضل مؤشرات السلامة وتعزيز الوعي لدى مستخدمي ومرتادي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها لضمان السلامة للجميع.

نجاحات متواصلة

أشاد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، بالمشاركة المجتمعية التي تحظى بها الحملة، وما حققته من نجاحات متواصلة منذ انطلاقها حيث ساهمت في شهرها الأول في تعزيز وعي أكثر من 100 ألف شخص يومياً من السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد السلامة والأمن المتبعة في المحطات، كما لعبت دوراً مهماً في ضمان الالتزام التام من قبل مستخدمي ومرتادي محطات الوقود بإجراءات الأمن والسلامة، واليوم تواصل هذه النجاحات عبر ما تشهده من تفاعل جماهيري لافت مع نصائح وإرشادات الأمن والسلامة التي تقدمها الحملة لتحقيق أعلى مؤشرات السلامة في محطات الوقود.

إلى ذلك، أكّد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مستوى الوعي لدى مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها وتعريفهم بقواعد الأمن والسلامة والإجراءات السليمة الواجب اتباعها في المحطات، باعتبار أن التوعية تشكل الركيزة الأساسية في تحقيق مستهدفات الحملة الرامية إلى تعزيز مؤشرات السلامة في محطات الوقود، ويعكس التفاعل الجماهيري الكبير نوعية الحملة وأهميتها بالنسبة للمجتمع ولا سيما في ظل تنوع رسائلها التوعوية والتثقيفية ودورها في تقديم إحاطة بكافة الممارسات وقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها في محطات الوقود.

وتتميز الحملة بتعدد وتنوع أدواتها ووسائلها الإعلامية بهدف ضمان تحقيق أوسع انتشار لرسائلها التوعوية التي يتم بثها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي لشركاء الحملة ومنصات التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام بالدولة وشاشات محطات الوقود المنتشرة في الدولة.