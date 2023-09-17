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شرطة رأس الخيمة تنظم «معاينة مسرح الجريمة»

شرطة رأس الخيمة تنظم «معاينة مسرح الجريمة»
18 سبتمبر 2023 00:51

رأس الخيمة (وام)

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 نظم معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع خبراء الشرطة الفرنسية، حفل تخريج دورة معاينة مسرح الجريمة ما بعد الانفجار، شمل 17 منتسباً، وذلك بحضور العميد محمد عبيد الخاطري مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة.
وأشاد العميد محمد الخاطري ببرنامج دورة معاينة مسرح الجريمة، الذي تناول مفهوم مسرح الجريمة ما بعد الانفجار، وأشكال وأنواع مسارح الجريمة بعد الانفجار، وشرح كيفية معاينة فحصها والتعامل معها.
وكرّم مدير عام الموارد والخدمات المساندة.. جيل فريدمان الملحق الأمني الداخلي الفرنسي، والرائد جان لويس سانشي نائب الملحق للأمن الداخلي الفرنسي، ومحاضري الدورة الفرنسيين، وتم تسليم الشهادات إلى الخريجين، متمنياً لهم الاستفادة من المعلومات والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
مسرح الجريمة
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