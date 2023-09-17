بث مباشر لمسابقة فاطمة بنت مبارك للقرآن للإناث على منصات التواصل

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بدء البث المباشر لفعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن للإناث، عبر منصتي التواصل الاجتماعي (يوتيوب وإنستغرام)، لتوفير مزيد من وسائل وطرق متابعة المسابقة مباشرة حول العالم، وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع لمتابعة الحدث.

وقال أحمد الزاهد، المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عضو اللجنة المنظمة للجائزة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «تعتزم الجائزة توفير البث المباشر لمسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن لإناث، على 3 منصات للتواصل الاجتماعي، هي: تيك توك، وتويتر، وفيس بوك».

وأضاف: «فعاليات المسابقة تبث يومياً على قناة نور دبي الفضائية، وموقع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وغيرها من القنوات الفضائية التي تنقل فعاليات المسابقة أو رسالتها اليومية، حيث تعد الجائزة تقريراً يومياً عن فعاليات المسابقة».

ولفت إلى أن عدد متابعي قناة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، على منصة «يوتيوب» بلغ 886 ألف متابع، فيما بلغ عدد المتابعين على فيس بوك أكثر من 62 ألف متابع، وعدد مشاهدات متميزة، مقارنة بعدد المتابعين للجوائز الأخرى المتخصصة في حفظ كتاب الله.

وأعلن الزاهد، أنه تم الانتهاء من الاختبارات المبدئية التي أجريت لجميع المرشحات لخوض الاختبارات النهائية لمسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم للإناث، لافتة إلى أنه تم استبعاد بعض المتسابقات ممن لم يظهرن الإتقان الكامل لحفظ القرآن الكريم، وقد تم إبلاغ دولهن عبر المؤسسات الرسمية التي رشحتهن، بضرورة ترشيح أفضل المتسابقات لديهم.

وعن أصغر المتسابقات للدورة الحالية، أفاد الزاهد، بأن متسابقتي المغرب وجزر القمر، هما الأصغر من بين المشاركات، فكل واحدة منهما تبلغ 10 سنوات ونصف السنة، بينما الأحد الأقصى لعمر المتسابقة المشاركة هو 25 عاماً. وأشار إلى أن الدورة الحالية للمسابقة تتميز بجمال أصوات المشاركات، حيث أظهرت الاختبارات التي خاضتها حتى ظهر أمس (الأحد) 15 متسابقة، أن جمال الصوت وحسن الأداء، هو سمة معظم المتسابقات، وهو ما يظهر جودة المرشحات للاختبارات النهائية، وإتيان معظم الدول المشاركة بأفضل من يمثلهن من الفتيات الحافظات لكتاب الله.

وفي سياق متصل، خاضت يوم أمس (الأحد)، 10 متسابقات منافسات اليوم الثاني لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، 5 منهن في الفترة الصباحية، ومثلهن في الفترة المسائية، وذلك في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي.

اليوم الثاني

تسابق أمام لجنة التحكيم الدولية للمسابقة في الفترة الصباحية كل من سمية عبدالله عابدين من موريتانيا وتسابقت في الحفظ برواية قالون، فيما تسابق في الحفظ برواية حفص كل من رحيمة حسن جعفر من الفلبين، نمو بيلو جالو من غينيا بيساو، علا بسام مراد من سوريا، عزيزة باه من ساحل العاج.

كما تسابق في الفترة المسائية في الحفظ برواية حفص أيضاً كل من سندس سعيد محمد صيداوي من الأردن، نبيلة نانسو بوغا من أوغندا، ناي شي وين من ماينمار، أمينة حسن محمد من إثيوبيا، أوينيزا لطيفة من رواندا، وقد عبرت المتسابقات عن سعادتهن بوجودهن في هذه المسابقة الدولية المتميزة بكل ما فيها، وقدمن الشكر للقائمين عليها.