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الإمارات

تفاهم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في متابعة صحة المرضى

محمد العلماء لدى توقيع يوسف السركال وشاكري توليتي المذكرة (من المصدر)
18 سبتمبر 2023 00:51

 دبي (الاتحاد)

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شهد الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تم إبرامها بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة «كير أي آي» لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية «Generative AI» في تطبيق نظام مراقبة غرف المرضى لـ«كير أي آي»، بما يسهم في توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والحكومة. ووقع المذكرة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وشاكري توليتي، الرئيس التنفيذي لشركة «كير أي آي»، وذلك بحضور مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، والدكتور زاهد السبتي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنتا ميديكال للاستثمار»، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الدكتور محمد العلماء أن توقيع المذكرة يأتي لغايات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مجال الرعاية الصحية، حيث يسهم هذا التعاون مع شركة «كير أي آي» في تحسين نظام مراقبة غرف المرضى، وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمرضى، مشيراً إلى التزام المؤسسة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تقديم أفضل الخدمات الصحية عالية الجودة للمجتمع، بما يواكب الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية الصحية، ويحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
بدوره، قال الدكتور يوسف محمد السركال: يعتبر هذا التعاون بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة «كير أي آي» خطوة مهمة نحو تحسين نظام الرعاية الصحية في الدولة، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة ومستدامة، باستخدام وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي توليها المؤسسة أهمية بالغة، نظراً لدورها في تعزيز جودة الحياة، وتوفير تجربة ثرية للمتعاملين، وترسيخ مكانة المؤسسة كإحدى أكثر الجهات الصحية ريادة على المستويين المحلي والعالمي.

الذكاء الاصطناعي
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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