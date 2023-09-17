تفاهم بين «زايد العليا» و«مواصلات الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا مذكرة تفاهم مع مواصلات الإمارات لتعزيز الشراكة بينهما بشأن تقديم أفضل الخدمات لأصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، والتعاون لتنفيذ مبادرة حياكة ملابس سائقي ومشرفي الحافلات التابعين لـ«مواصلات الإمارات» بأنامل أصحاب الهمم بورش الخياطة التابعة لإدارة التأهيل الزراعي والمهني في «زايد العليا»، إضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة للاستفادة من أصحاب الهمم قائمة الموهوبين.

وقع على مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مواصلات الإمارات فريال توكل، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل المدرسي، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم، تنفذ مؤسسة زايد العليا دورات توعية وتثقيف سنوية لسائقي ومشرفي الحافلات بمواصلات الإمارات حول التعامل مع أصحاب الهمم، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم بإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة الطلاب خلال رحلتهم اليومية إلى مراكز الرعاية والتأهيل والعودة منها لضمان حمايتهم من المخاطر كافة، في إطار حرص «زايد العليا» على توفير أعلى معايير السلامة لمنتسبيها، وضمان وصولهم إلى مقار مراكز المؤسسة بأمان.

ورحب الحميدان بإبرام تلك الشراكة، وبالتعاون مع مواصلات الإمارات، وأشاد بدورها في تقديم الخدمات الراقية والمتميزة، لافتاً إلى التعاون الإيجابي والفعال الذي تقوم به مواصلات الإمارات تجاه «زايد العليا» والمؤسسات الحكومية والمحلية كافة في مجال تطوير الخدمات، بوصفها مثالاً حياً للشراكة النموذجية بين هذه المؤسسات، كما أشار إلى حرص مؤسسة زايد العليا على استثمار أوجه التعاون كافة مع مواصلات الإمارات، خاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث أبدى إعجابه بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة في هذا الصدد.

وأوضح أن التعاون بين «زايد العليا» ومواصلات الإمارات يمتد لأكثر من عشر سنوات، ولا يزال مستمراً من خلال الخدمات التي تقدمها للمؤسسة مثل خدمات النقل والتأجير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المؤسسة لنقل منتسبيها إلى الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنظم على مستوى الدولة، معبراً عن شكره وتقديره للدور الحيوي المهم الذي يقوم به سائقو ومشرفو الحافلات في عملية انتقال طلاب المؤسسة من وإلى مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها.

بناء شراكات

أكدت فريال توكل أن إبرام هذه المذكرة يندرج ضمن حرص الشركة على بناء شراكات استراتيجية مثمرة مع الجهات الحكومية الفاعلة، بهدف تمكين أصحاب الهمم باعتبارهم شريحة مجتمعية مهمة، وذلك من خلال تضافر الجهود لإطلاق مشاريع نوعية تعمل على تعزيز دمجهم مع باقي شرائح المجتمع وإبراز مساهماتهم ومنتجاتهم الإبداعية ودعم مبادراتهم. وأشارت توكل إلى أن هذه الخطوة تشكل إضافة جديدة إلى رصيد الطرفين على صعيد ممارسات المسؤولية المجتمعية والتنمية الاجتماعية، وتجسد قيم المشاركة والعناية لدى مواصلات الإمارات ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كما أنها تفتح مساحات رحبة للتعاون والشراكة في عام الاستدامة وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة المشتركة من الإمكانات والموارد وتوظيفها لصالح المجتمع وأفراده، علاوةً على توفير المزيد من التوعية والتثقيف لسائقي ومشرفي مواصلات الإمارات لتقديم الخدمة المثلى لأبنائنا الطلبة أصحاب الهمم.