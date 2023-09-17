31 ألف عامل يستفيدون من «بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية بيت الخير، أن 30.828 عاملاً استفادوا من حملتها السنوية للمساهمة في حماية العمال المقيمين من الحر وقت الظهيرة، استجابة لقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، والتي استمرت حتى يوم الجمعة الماضي.

وقال سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام لجمعية بيت الخير: «مع انطلاق موجة الحرّ التي اجتاحت العالم هذا الصيف، بدأت (بيت الخير) في دعم الجهود المجتمعية من خلال المساهمة في حماية العمال من حر الصيف».

وأضاف: «نفذ فريق الجمعية الميداني عدداً من المبادرات منذ منتصف يونيو، استفاد منها 6828 عاملاً، حيث وزع 4728 عبوة عصائر، و2100 عبوة مشروبات غازية، بالإضافة إلى 624 عبوة ماء بارد».

وأشار إلى توزيع 339 كرتون أخرى، استفاد منها 1170 عاملاً، كما صرفت «بيت الخير» 1000 كرتون من عبوات الماء، وتسليمها إلى اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي ليستفيد منها 24 ألف عامل، ليصل مجموع العمال المستفيدين 30828 عاملاً.

وذكر أن فريق «بيت الخير» الميداني واكب أيضاً الزيارة التي قام بها الوكيل المساعد لقطاع التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين، لأحد المواقع الإنشائية في إمارة أبو ظبي، وتفقد الالتزام بتطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، وقد ساهم الفريق في توزيع 300 صندوق من الحلويات والمشروبات المبردة، على 300 عامل.

وأفاد المزروعي، أنه استكمالاً لنشاط «بيت الخير» في إمارة أبو ظبي وزع فريق الجمعية في وقت لاحق 200 صندوق من المشروبات المبردة والحلويات.

ولفت إلى مساهمة فريق «بيت الخير» في تنفيذ مبادرة «برِّد صيفهم»، التي تبرعت بتمويلها إحدى المحسنات المواطنات، لإسعاد العمال في الصيف وحمايتهم من القيظ في وقت الظهيرة، وقد شاركت مع أبنائها في توزيع الحلويات والعصائر المبردة والمظلات على 300 عامل، وتمت المبادرة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال وفريق «عونك يا وطن» التطوعي.

مشآت

أكد نائب مدير عام «بيت الخير»، أن دولة الإمارات من الدول السباقة إلى حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، حيث فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين عام 2005 على المنشآت منح العاملين الذين يؤدون أعمالهم تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة الراحة خلال ساعات الظهيرة.

ويتم تطبيق القرار لمدة ثلاثة أشهر، استناداً إلى القرار الوزاري لذي يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في ساعات الظهيرة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر.