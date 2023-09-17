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الإمارات

سلطان النيادي: أشوفكم على خير في دار زايد

سلطان النيادي
17 سبتمبر 2023 20:07

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مساء اليوم الأحد، منشوراً تحدث فيه عن تجربته في محطة الفضاء الدولية.
وكتب النيادي، في حسابه الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يوماً في الفضاء كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي».
وأضاف «بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن».
وختم النيادي منشوره، الذي أرفقه بفيديو يلخص تجربته في محطة الفضاء، «موعدنا غداً.. أشوفكم على خير في دار زايد».
شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، بتجارب علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت 6 أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية.
جرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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