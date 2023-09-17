الطقس المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. تكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.

وفي بحر عُمان الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:08 والجزر الأول عند 17:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.