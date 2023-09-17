طائرات مسيرة تستهدف موسكو والقرم

قالت روسيا إنها أحبطت هجوما أوكرانيا منسقا على شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وإن طائرات مسيرة استهدفت أيضا العاصمة موسكو مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في العاصمة، وتسبب هجوم بطائرات مسيرة في نشوب حريق بمستودع للنفط جنوب غرب البلاد.

وشنت أوكرانيا، في الأيام القليلة الماضية، سلسلة ضربات على أهداف عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك منشآت أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود.

وتزايدت أيضا الهجمات في عمق روسيا، بعيدا عن الخطوط الأمامية للقتال، إذ قال رئيس بلدية موسكو إن طائرتين مسيرتين على الأقل أسقطتا في منطقة العاصمة في وقت مبكر من اليوم.

وحث أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن الأوكراني، في مقال رأي في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حلفاء كييف على تسريع إمدادها بأسلحة قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة كانت تستهدف القرم من اتجاهات عدة.

ولم يذكر تقرير الوزارة، على تطبيق "تلغرام"، ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن وقوع أضرار أو ضحايا في شبه الجزيرة.

- تأجيل رحلات جوية

كتب سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، على "تلغرام"، أنه تم تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة "إيسترا" وأخرى فوق منطقة "رامنسكي" بمنطقة موسكو، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار بسبب حطام الطائرتين المسيرتين.

وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية أنه تم تأجيل ما لا يقل عن 30 رحلة جوية وإلغاء ست رحلات في مطارات موسكو الرئيسية، وهي خطوة معتادة تتخذها سلطات الطيران عند وقوع هجوم بطائرات مسيرة.

وقال حاكم محلي في جنوب غرب روسيا إن طائرة مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا بمستودع نفط في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى اندلاع حريق في خزان وقود تم إخماده لاحقا.

وقال أندريه كليتشكوف حاكم منطقة أوريول عبر تطبيق تلغرام "لم تقع إصابات، جميع خدمات الطوارئ تعمل في موقع المنشأة".