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حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر محمد بوعصيبة

سعود المعلا خلال أداء واجب العزاء بحضور عبدالله بن سعود بن راشد المعلا (وام)
17 سبتمبر 2023 01:21

أم القيوين  (وام)

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قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، واجب العزاء، في وفاة ناصر محمد عيسى بوعصيبة آل علي.
وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق صاحب السمو حاكم أم القيوين في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري.

سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
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