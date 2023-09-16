صقر غباش: تعاون الدول يعزز التكنولوجيا الخضراء

بكين (الاتحاد)

زار معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المقر الرئيسي لشركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة في العاصمة بكين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد المجلس، تلبية لدعوة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق ليانغ هوا رئيس شركة هواوي، الذي أطلع معالي صقر غباش ووفد المجلس المرافق على التجربة الصينية المتميزة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، حيث استمع إلى شرح مفصل للدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجال صناعة الأجهزة التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة، واستعرض آخر التطورات التقنية على مستوى العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضم وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكلاً من: الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد معالي صقر غباش على الدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في تقدم البشرية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية، وأشار إلى المبادرات المبتكرة التي تطلقها دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توظيف العلوم التكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل، مؤكداً أنه من الأهمية بمكان أن تتعاون الدول والقطاع الخاص لضمان أن تكون التكنولوجيا في متناول الجميع.

وهذا يمكن أن يجمع العالم معا لتعزيز التكنولوجيا الخضراء ومكافحة تغير المناخ.

وقال معاليه، إن الإمارات تستضيف قمة كوب 28 في شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أن للقطاع الخاص وخاصة الشركات العالمية مثل شركة هواوي دوراً كبيراً في الوصول إلى حلول عملية لتقليل أو الحد من تداعيات التغير المناخي بشكل عام وفي مساعدة الدول النامية على الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

واطلع معاليه على التعاون بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات العربية المتحدة وشركة هواوي، التي يقع مقرها الرئيسي في دبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معرباً عن شكره لشركة هواوي لاستضافة الوفد وتوفير هذه الفرصة للاطلاع على عملها في مجالات الاتصالات، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير.

رؤية

وأشاد بما تشهده دولة الإمارات؛ بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وديناميكية حكومتها وكفاءة شعبها من تقدم في مختلف المجالات وبحرصها على رفد قطاع العلوم التكنولوجيا بكل ما هو حديث ومبتكر وذو طابع إبداعي في إطار سعيها لأداء رسالتها الحضارية.

وقال إن هناك تعاوناً كبيراً بين شركة هواوي وعدد من الجامعات في دولة الإمارات بهدف تبادل الزيارات والخبرات وتبادل المعرفة في مجال البحث العلمي والابتكار، مما يساهم في إعداد الطلبة لاستشراف المستقبل، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن شركة هواوي تنظر إلى السياسات التكنولوجية في دولة الإمارات، باعتبارها الداعم الأكبر في تحقيق مساعي الشركة، خاصة في ما يتعلق بتوفير حلول شمولية تسهم في تكوين أقوى شبكة ترابطية في العالم، مشيراً إلى أن أهمية دولة الإمارات بالنسبة للشركة لا تتمثل بكونها سوقاً حيوية فحسب، بل تتجسد أيضاً في مكانة الدولة كموقع لأحد أهم المراكز التشغيلية التابعة لـ«هواوي» على المستوى العالمي.