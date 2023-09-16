الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس تيمور الشرقية

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس تيمور الشرقية
17 سبتمبر 2023 01:20

ديلي (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

 قدّم عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان، أوراق اعتماده إلى فخامة خوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، سفيراً فوق العادة مفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وذلك خلال مراسم جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة ديلي.
ونقل الظاهري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وللشعب التيموري المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حملَ فخامة هورتا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامة الرئيس للظاهري التوفيق في مهام عمله من أجل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
وقال فخامته، إن دولة الإمارات ستكون شريكاً استراتيجياً لبلاده في مختلف المجالات.
بدوره، أكد الظاهري اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية تيمور الشرقية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، خصوصاً المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.

تيمور الشرقية
الإمارات
وزارة الخارجية
إندونيسيا
رابطة الآسيان
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©