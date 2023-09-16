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«الشارقة للضمان الاجتماعي» يتيح شراء مدة الخدمة الاعتبارية للموظف بالتقسيط

«الشارقة للضمان الاجتماعي» يتيح شراء مدة الخدمة الاعتبارية للموظف بالتقسيط
17 سبتمبر 2023 01:21

الشارقة (وام)

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 أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إمكانية شراء مدة الخدمة الاعتبارية للموظفين من المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة والذي يتماشى مع رؤية القانون وسياسات عمل الصندوق في العمل على تحسين حياة الموظفين، وتقديم فرص إضافية لزيادة معاشاتهم.
وأشار الصندوق إلى أنه يُسمح بشراء مدة الخدمة الاعتبارية للموظف «المؤمن عليه» بعد أن يكمل عشرين سنة من الخدمة الفعلية على الأقل بتحمل حصته الشهرية وحصة صاحب العمل من تكلفة الخدمة المراد شراؤها وفقاً للراتب الحالي في تاريخ طلب الشراء.
وتأتي تلك الإجراءات التي نص عليها القانون في إطار الجهود المستمرة لتحسين الحياة الاجتماعية، وإتاحة زيادة المعاشات في إمارة الشارقة، مما يعزز مستوى المعيشة والاستقرار الأسري والحياة الكريمة للمواطنين.
وأوضح صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن الإجراءات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية تتضمن خمس خطوات في تسديد دفعة مقدمة تعادل 50 في المائة من إجمالي تكاليف الشراء، ثم دفع الباقي على شكل أقساط شهرية لا تقل عن ربع راتب حساب الاشتراك، مع مراعاة عدم تجاوز مدة التقسيط خمس سنوات أو بلوغ الموظف سن الإحالة إلى التقاعد أيهما يحدث أولاً، وأهمية تقديم إقرار يفيد بقبول المؤمن عليه خصم أقسام تكلفة الضم من راتبه الشهري.
ومن بين تلك الخطوات، أنه في حال عدم سداد المؤمن عليه لكامل تكلفة الشراء قبل انتهاء خدمته يتم احتساب المدد المشتراة بناءً على المبالغ المسددة فعلياً، فيما يستمر تحصيل باقي أقساط تكلفة الشراء من معاشات المستحقين في حالة وفاة الموظف قبل تسديدها بالكامل.
يُشار إلى أن المدة المسموح بها لشرائها لا تزيد على خمس سنوات للمؤمن عليه «الرجل» وعشر سنوات للمؤمن عليها «المرأة».

صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
الشارقة
الضمان الاجتماعي
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