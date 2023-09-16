الشعارات الوطنية تتصدر «الحملات الانتخابية» للمرشحين

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تصدرت الشعارات الوطنية أجندة الحملات الانتخابية للمرشحين، مؤكدة أهمية التصويت للمرشح المناسب، من خلال الاستعانة بجمل متضمنة الأمانة في عملية التصويت والاختيار الصائب، ودورهم في إنجاح العملية الانتخابية.

«صوتك ثقة وطن»، و«نحن لك يا وطن»، «نتشارك لمستقبل وطننا»، «من الوطن وله، صوتكم بيوصل»، وغيرها من الشعارات والعبارات التي تم تنسيقها مع البرامج الانتخابية، التي تولد في الناخبين أهمية المشاركة في العرس الانتخابي، وتدفعهم نحو ترك بصمة في العملية الانتخابية، من خلال اختيار الممثل المناسب لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

القبة البرلمانية

قال الناخب عبدالله علي الشحي: مع بدء الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني، بدأت الشعارات تجذب أنظار الناخبين إليها، خاصة التي تعتمد على كلمات وطنية مؤثرة، منها: «الوطن» و«صوتكم أمانة» التي تحرك الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتق الناخبين من لهم الدور الكبير في تحديد واختيار المرشح المناسب وإيصاله إلى القبة البرلمانية لتمثيلهم في الدورة الجديدة، وليكون الشخص المناسب في المكان المناسب يحمل قضايا أبناء شعبه إلى المعنيين والجهات المختصة؛ بهدف إحداث التغيير المطلوب والمساهمة في صنع القرارات، بما فيه رفعة للوطن والمواطن.

البرامج الانتخابية

وذكرت الناخبة حصة الطنيجي، أن الشعارات الوطنية التي انتشرت على مختلف القنوات المتاحة بين المرشحين والناخبين جاءت بعبارات دفعت الأغلبية نحو التوجه إلى معرفة والتعمق في البرامج الانتخابية والملفات التي سيحرص المرشح على التركيز عليها في حال تمكن من الفوز بمقعد المجلس الوطني في الدورة الخامسة.

وقالت: إن الشعارات الوطنية الباب الأول الذي يدفع الناخبين نحو الدخول إلى المرشح والتعرف على ما يقدمه ضمن برنامجه الانتخابي، وهو الطريق الذي يجذبهم نحو البحث والتعرف عن شخصيته وسيرته الذاتية، وغيرها من جوانب مهمة، لكي يتمكنوا من تحديد هوية الشخص المناسب الذي سيمثلهم في المجلس الوطني حال فوزه في العضوية، نتيجة إعطائهم أصواتهم.

العرس الانتخابي

وقال الناخب راشد سعيد: تنوعت الشعارات التي تؤثر على الناخب، منها «أنا وأنت في خدمة الوطن»، لتؤكد أهمية ودور الناخب في نجاح العرس الانتخابي، و«يداً بيد لمستقبل واعد»

و«أنتم أصحاب القرار»، «لأجلك يا وطن»، وغيرها التي تعتبر مفتاح استقطاب الناخبين إليها، ولكن في نهاية المطاف الصوت لذوي الكفاءة والخبرة والبرامج المميزة التي تضع محاور الوطن والمواطن ضمن الأولوية، والتي تحاكي الواقعية والشفافية والوضوح في طرح القضايا واحتياجات الشعب، متمنياً التوفيق لجميع أبناء الوطن.