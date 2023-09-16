مدير جامعة الشارقة: مهمة سلطان النيادي إنجاز إماراتي عالمي

آمنة الكتبي (دبي)

قال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: تستعد دولة الإمارات وشعبها لعودة سلطان النيادي رائد الفضاء إلى أرض الإمارات بعد رحلة الفضاء التي استطاع أن ينجزها بهذا القدر من النجاح والتفوق والتميز، شكلت ولا تزال تشكل لي على المستوى الشخصي كمتخصص بعلوم الفضاء والفلك واحداً من أسمى وأعمق معاني الفخر والاعتزاز بحياتي العلمية والعملية البحثية والمعرفية.

وأضاف، في حواره مع «الاتحاد»: إن هذا الإنجاز يستحضر للعالم أجمع ليس فقط التفوق العربي والإسلامي التاريخي في عام الفضاء والفلك، بل ويسجل وبكفاءة واقتدار سبقاً وتفوقاً عالمياً في العصر العالمي الذي نعيشه الآن تشهد له جميع المراكز والمحطات العالمية التي تعمل في هذه الآفاق ومنذ عقود عدة.

وأكد النعيمي أن هذه الرحلة وما ستعود به من آثار إيجابية على الدولة وعلى العالمين العربي والإسلامي هي مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن عربي ومسلم، وبالتالي هي معيار تفوق عالمي للأمتين العربية والإسلامية، حيث تمكنت الإرادة والعزيمة الوطنية والقومية العلمية والمعرفية لقادة دولة الإمارات من تحقيق ليس فقط التميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، بل وتحقيق السبق الأعظم على جميع المراكز العلمية والعملية الفضائية العالمية المتقدمة في هذه الميادين والتي مضى على تأسيسها، والعمل بإنجاز مختلف أشكال العمل في ميادين الفضاء والفلك عشرات السنين وبنفقات وموازنات ذات أرقام خيالية.

585 ساعة للتجارب العلمية

خصص سلطان النيادي 585 ساعة لإجراء عدد من التجارب العلمية الرائدة على متن محطة الفضاء الدولية، وكانت هذه من أبرز التجارب والأبحاث والأحداث التي شارك فيها النيادي، وكان منها التجارب التالية:

•عمل النيادي على أجهزة لرصد الحالة الصحية للطاقم، مرتدياً قميصاً ورابطة على الرأس يقيس من خلالهما نبضات القلب، وضغط الدم، والتنفس وغيرها من الأمور؛ بهدف دراسة عمل وظائف أجسام الطاقم في بيئة الجاذبية الصغرى.

• كما جهز معدات تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة PCG2 على متن محطة الفضاء الدولية. فهذه التجربة تساعد على تحليل إنتاج البلورات الخاصة بالأدوية في بيئة الجاذبية الصغرى، ما يسهل إنتاجها على الأرض وفي الفضاء، ويقصر مدة إنتاج أدوية جديدة.

• في إطار تعاون البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية مع طاقم Ax-2، عمل رائد الفضاء سلطان النيادي مع رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي من طاقم Ax-2 على معالجة عينات في وحدة «كيبو» اليابانية؛ وذلك بهدف دراسة آثار الجاذبية الصغرى على استجابة الخلايا البشرية للالتهابات.

• كما شارك في أنشطة البحث البشري المدرجة على جدول الطاقم في محطة الفضاء الدولية، والتي تضمنت عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوص الرؤية، واختبارات السمع.

• كانت فيزياء الفضاء أيضاً جزءاً من جدول أعمال الطاقم، حيث عمل العلماء والمهندسون على فهم كيفية تفاعل المواد التي صُنعت في الأرض مع ظروف الجاذبية الصغرى.

• وشارك سلطان النيادي في تفريغ 6200 رطل من التجارب العلمية الجديدة، وإمدادات الطاقم، وأجهزة المحطة التي قدمتها مركبة الشحن «سبيس إكس دراجون».

• عمل الطاقم ومعهم سلطان النيادي على عدد من التجارب العلمية الأخرى التي تضمن التحقيق في آثار الجاذبية الصغرى على احتراق المواد من أجل تعزيز سلامة المركبات الفضائية، واختبار أداة جديدة لقياس المناعة في الفضاء، وإجراء بحث على أنسجة عضلة القلب المزروعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتقييم وظائف القلب البشري في بيئة الجاذبية الصغرى.

• وجَمَع النيادي عينات الهواء من مختبري وحدتَي «ديستني» و«كولومبوس» قبل تنظيف حديقة «فيجي» لإنتاج النباتات على متن محطة الفضاء الدولية. سيتم تحليل هذه العينات لأغراض البحث العلمي.

• وشارك مع طاقم البعثة 69 في إرسال ما يقرب من 1950 كغ من التجارب العلمية القيمة، وشحنات أخرى إلى الأرض، عبر مركبة الشحن الفضائية «دراغون».

• وعمل على أبحاث متخصصة عن رقائق الأنسجة الخاصة بوظائف القلب، داخل مختبر وحدة «كيبو».

• واختبر سلطان إمكانية طباعة أنسجة غضروف الركبة في الفضاء. وظهر وهو يضع علبة مخصصة لحفظ عينات أنسجة غضروف الركبة في آلة طباعة الأعضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

مكانة

أكد حميد مجول أن الإنجاز الذي حققه فارس الفضاء النيادي استحضر بموجبه المكانة العلمية والمعرفية التي عرفت عن العرب، الذين سجلوا وبأحرف من نور مكانة العلماء العرب والمسلمين في هذه الميادين مكانة أضاءت بنورها ليس فقط الأمم والحضارات البشرية الأخرى، بل وجعلت المراكز العالمية المتخصصة في آفاق الفضاء والفلك تعمل وفقاً لأسسها ومكوناتها العلمية العملية والنظرية.

وبين أن سلطان النيادي نجح في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن البعثة 69، ليسطر إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال استكشاف الفضاء. كما يُضاف هذا الإنجاز التاريخي إلى إسهامات العالم العربي في استكشاف الفضاء الخارجي.

وأضاف: هذه المهمة تُعد إنجازاً إماراتياً عربياً عالمي الآفاق في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء انتهت بتنفيذ مهمات صعبة وعلى درجة كبيرة من الأهمية في تركيب أجزاء جديدة، وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية، حيث استمرت مهمة السير في الفضاء التي خاضها سلطان النيادي، ورائد الفضاء ستيفن بوين، لسبع ساعات ودقيقة واحدة، وكان من بين أحد الأهداف الأساسية لهذه المهمة، العمل على سلسلة من المهام التحضيرية لتركيب ألواح شمسية، وهو ما تم تحقيقه بنجاح.