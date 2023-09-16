«منتدى الإعلام العربي» يعلن عن شركاء الدورة الـ 21

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة لمنتدى الإعلام العربي، عن شركاء الدورة الـ21 للمنتدى التي ستعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، وتضم قائمة الشركاء المميزين للمنتدى هذا العام كلاً من: غُرف دبي «الشريك الرئيسي»، ومجموعة اينوك «شريك الطاقة»، وبنك الإمارات دبي الوطني «الشريك المصرفي».

وتعقد فعاليات الحدث الأهم من نوعه على خارطة الإعلام العربي في مدينة جميرا- دبي، بمشاركة نخبة من الساسة وصُناع القرار والمسؤولين في القطاع الإعلامي على المستويين العربي والعالمي، إلى جانب قيادات كبريات المؤسسات الإعلامية وأبرز الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكُتّاب، وبحضور أكثر من 3000 من رموز العمل الإعلامي والمعنيين به في المنطقة والعالم.

صُنع المستقبل

وبهذه المناسبة، أعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة عن عميق الامتنان والتقدير لشركاء الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي، مؤكدة أن تعاون المؤسسات الوطنية في دعم الحدث يؤكد توافق الرؤى حول أهمية دور الإعلام وأثره في خدمة المجتمعات العربية وتعزيز توجهات التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم العربي، وإسهامه في رصد الفرص والمساعدة على تجاوز التحديات، وصولاً إلى صورة المستقبل الذي يكفل الاستقرار والسعادة لشعوب المنطقة.

الشريك الرئيسي

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غُرف دبي: «تحرص غرف دبي على مواصلة دورها كشريك دائم وقوي لقطاع الإعلام، وتعمل في سبيل ذلك على مشاركة وسائل الإعلام أهم التقارير المعنية بغُرف دبي وذات التأثير الكبير على مجتمع الأعمال العالمي، سعياً للمساهمة في تقديم الرؤى الهادفة لدفع النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وتأكيد احتضانها بيئة أعمال داعمة ومتطورة»، لافتاً إلى أن غرف دبي وانطلاقاً من موقعها كشريك رئيسي لمنتدى الإعلام العربي؛ تؤكد التزامها بتعزيز القدرة التنافسية للمشهد الإعلامي في المنطقة ودعم تبنّي المفاهيم الإعلامية الحديثة وفي مقدمتها إعلام «الميتافيرس» والذكاء الاصطناعي.

شريك الطاقة

من جهته، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دبي على جميع المستويات، وفي إطار دعم (اينوك) للدور الإيجابي الذي يسهم فيه الإعلام في نقل الصورة الكاملة عن حركة التنمية الفاعلة التي تشهدها دولة الإمارات، والأثر الفعّال لقطاع الطاقة في دعم جهود التنمية، يسعدنا التعاون والشراكة مع نادي دبي للصحافة الذي يتمتع بمكانة مرموقة بين الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحافية الإقليمية والدولية».

الشريك المصرفي

قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نفخر في بنك الإمارات دبي الوطني بمواصلة دعمنا لمنتدى الإعلام العربي الذي يمثل منصة عربية مثالية لمواكبة التطلعات المستقبلية لواقع الإعلام في المنطقة، إذ يجمع هذا الحدث الإقليمي البارز سنوياً في دبي قادة وصُنّاع الإعلام لمناقشة مستقبل القطاع عربياً وأهم المتغيرات ذات التأثير المشترك التي تشهدها المنطقة».

ويحظى المنتدى ضمن دوراته المتعاقبة برعاية ودعم كبريات المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على مستقبل الإعلام العربي وسبل تطويره، وقدّمت مريم الملا، مديرة علاقات الشركاء عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، بالغ الشكر لشركاء المنتدى وضمن مختلف فئات الشراكة والرعاية.