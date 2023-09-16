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«طرق دبي» تشارك في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2023»

جناح «طرق دبي» (وام)
17 سبتمبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد) 
تشارك هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2023» من خلال توفير 200 فرصة عمل من مختلف التخصصات الهندسية والعلمية؛ بهدف جذب الخريجين والمواهب الإماراتية، وتأسيس قاعدة بيانات تتضمن كوادر مؤهلة وقادرة على كسب مهارات جديدة.
كما تهدف «الهيئة» من المشاركة في المعرض إلى استقطاب أصحاب الخبرات السابقة والاستفادة من معرفتهم وممارساتهم المهنية.
وأكدت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، حرص «الهيئة» على المشاركة في هذا المعرض بشكل سنوي لتعزيز استراتيجية التوطين لدى «الهيئة»، لاسيما أنه يستقطب شريحة واسعة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات.

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وأوضحت، أن بيئة عمل «الهيئة» تتميز بتشجيع الموظفين على مواصلة التدريب والتعلم بالإضافة لتوظيف عناصر الابتكار والدقة في إنجاز المهام. إلى جانب تطوير وتأهيل الكوادر المواطنة من خلال ورش العمل والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية البشرية.
وأفادت بأنه انطلاقاً من حرص الهيئة على توظيف أفضل المواهب الشابة من مختلف التخصصات والجامعات فإنه يمكن للراغبين التقديم على الوظائف المتاحة، والتي تشمل مجالات الهندسة، علوم البيانات، التخطيط الحضري، أمن المعلومات، وتخصصات أخرى في مجال التنقل والقطارات، من خلال تسجيل بياناتهم إلكترونيا على الأجهزة اللوحية المتوفرة في منصة «الهيئة»، أو إجراء مقابلات مباشرة مع المختصين في إدارة الموارد البشرية والتطوير في هيئة الطرق والمواصلات.

طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
دبي
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