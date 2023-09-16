شواطئ دبي.. أمان ونظافة واستدامة

آمنة الكتبي (دبي)

وفرت بلدية دبي فريق ميداني مسؤول عن متابعة نظافة شواطئ دبي التي يزيد طولها على 19 كم وعلى مدار الساعة، مزود بـ 13 آلية ومعدّة حديثة تعزز من الاستجابة السريعة للبلاغات والحالات الطارئة، حيث تنفذ عمليات النظافة على الشواطئ، وفق خطة عمل تشغيلية متكاملة مقسمة على 3 ورديات عمل يومياً، حيث يغطي شواطئ ديرة وبر دبي 48 عاملاً، وشواطئ الممزر 24 عاملاً.

وتحرص بلدية دبي على إدارة عمليات النفايات والنظافة بأسلوب شامل، عبر تقديم خدمات بلدية متكاملة وفعّالة في مختلف مرافق ومناطق الإمارة، وذلك حفاظاً على نظافة واستدامة المدينة بيئياً، وتعزيزاً لجاذبية وجمالية شواطئ دبي التي تُصنف من بين أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم.

كما وخصصت بلدية دبي طاقم إنقاذ متكامل لخدمة الشواطئ العامة في إمارة دبي يتكون من 140 شخصاً، منهم 124 منقذاً مؤهلاً بكفاءة عالية و12 مشرفاً مجهزين بأحدث الأجهزة والدراجات الشاطئية والمعدات المخصصة للسلامة، ويوجد أفراد الطاقم على امتداد الشواطئ العامة للإمارة وهي شاطئ خور الممزر وكورنيش الممزر وجميرا 1 و2 و3 وأم سقيم 1 و2 والشروق والصفوح وجبل علي، حيث تحرص بلدية دبي على ضمان كافة معايير السلامة لرواد شواطئ دبي التي تعد من أفضل المعالم السياحية الجاذبة، بما يوفر لهم تجربة مميزة مع أعلى مستويات الأمان والراحة والرفاهية.

فرق

توفر بلدية دبي فرق الإنقاذ على امتداد الشواطئ العامة في دبي، حيث تعمل على متابعة ومراقبة الأنشطة التي تجري على الشواطئ من شروق الشمس حتى غروبها وعلى مدار الساعة ضمن شواطئ السباحة الليلية المعلن عنها لضمان سلامة روّادها والحفاظ على أعلى مستويات الأمان التي تعزز تجربتهم وتكفل سلامتهم، وهو ما تسعى إليه البلدية عبر خدماتها التي توفرها لتحقيق أفضل مستويات الرفاهية وجودة الحياة، بما يرسخ من جاذبية المواقع السياحية في إمارة دبي، ويدعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدن العالم للعيش والزيارة.

وعملت بلدية دبي على تأهيل جميع أفراد طاقم الإنقاذ على شواطئ دبي، حيث يخضعون دورياً لأعلى مستويات التدريب في عمليات الإنقاذ المكثفة، كما أنهم مزودين بأحدث أجهزة ومعدات الإنقاذ التي تضمن أمان وسلامة الزوار، مثل معدات الإسعاف الأولية والدراجات الشاطئية وأجهزة الاتصال اللاسلكي للاستجابة السريعة لأي طارئ، بما يمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه والمساعدة في السلامة العامة ومنع حالات الغرق والإصابات على الشواطئ.

وتوفر بلدية دبي لوحات إرشادية توضح تعليمات السلامة لمرتادي الشواطئ إضافة إلى نظام الأعلام التحذيرية للسباحة الذي يشمل العلم الأحمر، ويدل على أن السباحة في هذه المنطقة ممنوعة والعلم الأصفر الذي ينبه الأفراد للسباحة بحذر والعلم البنفسجي يفيد بأن السباحة مسموحة مع وجود كائنات بحرية.