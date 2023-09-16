الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد شركة نواة للطاقة يطلع على ممارسات شرطة أبوظبي

جانب من الزيارة (من المصدر)
17 سبتمبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الجزيرة يتصدر «التحدي للجو جيتسو»

اطلع وفد من شركة نواة للطاقة، الذراع التشغيلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على أهم المشاريع التطويرية والخطط الاستراتيجية وأفضل الممارسات المطبقة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد الزائر برئاسة أحمد كبيش الطنيجي مدير إدارة البرامج والدعم الأمني في شركة نواة للطاقة الذراع التشغيلية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التعاون المشترك وتطوير الشراكات المحلية والإقليمية للأكاديمية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.
واستمع الوفد إلى شرح من العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي، والمقدم الدكتور الشيماء طالب حسين نائب مدير المركز، حول اختصاصات المركز والمهام وأهم المشاريع المنفذة للتدريبات الافتراضية والتي تحاكي الواقع، وآلية العمل المتبعة.
واطلع على الهيكل التنظيمي والاختصاصات وأهم المشاريع التطويرية للأكاديمية، وتعرف على مرافق الأكاديمية والقاعات التدريبية الافتراضية وآلية العمل المتبعة وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية المطورة في مركز التدريب الافتراضي، وتعرف على طبيعة الدورات التخصصية والمهنية وجرت مناقشة إمكانية استحداث برامج وورش تخصصية لموظفي شركة نواة للطاقة حسب المتطلبات.

نواة للطاقة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©