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شرطة دبي: إشراك الشباب في إنشاء وإدارة المشاريع

خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
17 سبتمبر 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، مبادرة «دعم تجار حتا»، الهادفة إلى إشراك الشباب في إنشاء وإدارة المشاريع، ومنحهم فرصاً تعاقدية مع القطاعين العام والخاص، ودعم وتسويق منتجاتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع القيادة العامة لشرطة دبي مع تجار حتا، وذلك في مركز حتا المجتمعي، بحضور المقدم عبيد بالإرشاد الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، والمقدم الدكتور منصور الملا، مدير إدارة المشتريات والمخازن، وشما علي غانم، مدير مركز علاقات الموردين، وهدى عبد الكريم، رئيس قسم خدمات الموردين، وعدد من الضباط.
وفي بداية الاجتماع، أكد المقدم عبيد الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، على التواصل الدائم مع كل الشركاء الاستراتيجيين، وتقوية أواصر العلاقات المُستمرة معهم بما يحقق التطلعات المستقبلية للطرفين.
وقال المقدم عبيد الشامسي إن شرطة دبي مهتمة بدعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق مبادرة «دعم تجار حتا» والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها.
وقدم المقدم الشامسي نبذة تعريفية عن المبادرة التي تهدف إلى دعم التجار من خلال دعم وتسويق منتجاتهم وزيادة الفرص التعاقدية مع القطاعين العام والخاص.
مرحلة التنفيذ
قالت هدى عبد الكريم، رئيس قسم خدمات الموردين، إن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال العديد من الفعاليات منها فعاليات تحدي دبي للياقة، ومهرجان تراث حياة البادية، واحتفالات اليوم الوطني، ومهرجان حتا للعسل، وليالي حتا التراثية، وفعاليات مهرجان دبي للتسوق، والعيد في دبي، ومهرجان الأضواء، وحتا هيلز للجري، وسباق حتا للترايثلون.

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