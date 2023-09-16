«السعادة».. هواتف للعمال بأسعار رمزية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة مع شركة «دو»، شريحة الهواتف المتحركة «السعادة» للعمال من ذوي الياقات الزرقاء مع مزايا خاصة مجانية وخدمات اتصال قيّمة بأسعار رمزية.

وتتوافر الشرائح للعمال من ذوي الياقات الزرقاء الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة لإصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح العمل أو عند التقديم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً.

وتعكس هذه الشريحة التزام الوزارة بتقديم تسهيلات ومميزات جديدة مبتكرة لمتعامليها، وتتيح للعاملين من البقاء على اتصال دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم وضمان وصول إشعارات رسمية مهمة صادرة عن الوزارة.

وتشمل المزايا المتوافرة في الشريحة بيانات مجانية لمدة 6 أشهر ورسوماً مخفضة على المكالمات الدولية.