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طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
16 سبتمبر 2023 17:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً نهاراً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ومضطربا أحياناً غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:44 والمد الثاني عند الساعة 02:33 والجزر الأول عند الساعة 08:16 والجزر الثاني عند الساعة 20:30.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 23:36 والجزر الأول عند 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 05:11.

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المصدر: وام
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