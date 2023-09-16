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سلطان النيادي يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة شخصية العام

سلطان النيادي يفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة شخصية العام
16 سبتمبر 2023 17:17

فاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم السبت، «بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة شخصية العام، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، وفقاً لما ذكره مركز محمد بن راشد للفضاء على حسابه على موقع «إكس»، تويتر سابقاً.
وأضاف المركز «يأتي ذلك بعد خوض سلطان أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب».شارك رائد الفضاء سلطان النيادي، بنحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته، التي استمرت 6 أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية.
جرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
رائد فضاء
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
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