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رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلاده
16 سبتمبر 2023 14:27

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير بوب داداي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيمس مارابي رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الإمارات
بابوا غينيا
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