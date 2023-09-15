صقر غباش: نحافظ على شراكات متوازنة ومتنوعة مع الدول والمنظمات

بكين (وام)

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي تشانغ مينغ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد المجلس، تلبية لدعوة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

حضر اللقاء وفد المجلس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من: الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وقال معالي صقر غباش: «إن دولة الإمارات تساهم من خلال عضويتها شريكاً للحوار في المنظمة، في تحقيق الأهداف الرئيسة للمنظمة المتمثلة في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

وأكد معاليه جهود دولة الإمارات المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة، وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وتطرق معاليه إلى استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر «كوب 28» في نهاية العام 2023، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، سعياً لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ، لما في ذلك من تعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وازدهار البشرية.

وأكد معالي تشانغ مينغ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، أن دولة الإمارات تلعب دوراً إيجابياً على مختلف الصعد، وقدمت مساهمات مهمة، وحققت إنجازات واضحة على صعيد دعم الأمن والسلام في العالم، وعلى الصعيد الاقتصادي فإن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذي به في التطور الاقتصادي، وهذا سوف يعود بالنفع على دول المنظمة والاستفادة من خبرات الإمارات في هذا المجال.

وقال: «إن المنظمة أنشأت بعض المؤسسات الفكرية، وتنظم العديد من المؤتمرات والفعاليات، وترحب بالخبرات الإماراتية للمشاركة في تلك الفعاليات»، مشيراً إلى أن المنظمة اعتمدت عام 2024 العام السياحي للمنظمة، والعديد من الدول الأعضاء تولي اهتماماً بالتعاون بالقطاع السياحي لأن دولة الإمارات نموذج ناجح في مجال السياحة، فيما قدم التهنئة لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد مهمة دامت 6 أشهر كأطول رحلة من نوعها لعالم عربي بالفضاء، وكأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة الإمارات.