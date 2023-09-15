وفد من حكومة أبوظبي يطّلع على تجربة سنغافورة

أبوظبي (وام)

اختتم وفد من حكومة أبوظبي، برئاسة معالي أحمد تميم هشام الكُتَّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة استغرقت ثلاثة أيام، تعرّف خلالها على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة المتقدمة المعتمدة في سنغافورة، والعديد من المجالات الأُخرى ذات الأولوية لحكومة أبوظبي.

واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة سنغافورة في الحوكمة الرقمية، وتسخير البيانات والإحصاءات في خدمة القطاع العام، وبناء القدرات وتنمية المواهب، كما اطلع على السياسات والمنهجيات المعتمدة لإضفاء الطابع المؤسسي على الخدمات الحكومية في سنغافورة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكُتَّاب إن زيارة وفد حكومة أبوظبي إلى جمهورية سنغافورة تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية المُتنامية بين الإمارات وسنغافورة، في ظل علاقات الصداقة والتعاون طويلة المدى بين دولة الإمارات وسنغافورة.

وأضاف: «لقد ألهمنا التقدم الذي أحرزته سنغافورة في قطاعها العام، ونتطلع إلى الاستفادة من تجربتها ضمن جهود تطوير حكومات المستقبل الذكية، حيث تُجسِّد هذه الزيارة التزامنا بالتحسين والتطوير المستمر والشامل لآليات العمل، وكذلك مناقشة سبل تعزيز الصداقة الراسخة والعلاقات المتميزة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين بلدينا».

وأكد معاليه أن أبوظبي، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تعمل لتحقيق تطوير جذري في مجال الحوكمة، حيث تسعى إلى تطوير قطاع عام استباقي ومرن وقادر على التكيف، يعمل باستمرار على تحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما فيها تلك المطبّقة في سنغافورة، يُمثل عنصراً حيوياً لدعم النمو والتقدم المنشودين، مُعرباً عن شكره لحكومة سنغافورة على حسن الضيافة والتعاون وتبادل المعرفة خلال هذه الزيارة المثمرة.

ضم الوفد عدداً من كبار المسؤولين في بعض الجهات الحكومية الرئيسة في أبوظبي، وهم فهد سالم أحمد الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، وربى الحسن، مدير عام الشؤون الاستراتيجية في دائرة الإسناد الحكومي، وأمل الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية، والدكتور ياسر النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية، والدكتور محمد العسكر، مدير عام «تم»، وعبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة. ورافق الوفد جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

وعقد الوفد على مدى ثلاثة أيام سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في سنغافورة، ومن بينهم الدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة، الوزير الثاني للتجارة والصناعة، والدكتور جانيل بوثوشيري، وزير دولة أول للاتصالات والمعلومات، وزير دولة أول للصحة، وزير التكنولوجيا الحكومية بالوكالة، وليو ييب، رئيس الخدمة المدنية، الأمين الدائم لفريق الاستراتيجية في مكتب رئيس الوزراء، وغيرهم من كبار المسؤولين في مكتب الدولة الذكية والحكومة الرقمية في سنغافورة، وذراعها التمكيني للتحول الرقمي، والهيئة الحكومية للتكنولوجيا، وبرنامج الذكاء الاصطناعي، ووكالة الأمن السيبراني، والعديد من الجهات الأخرى. وتعرَّف الوفد من كبار المسؤولين في سنغافورة على الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين في سنغافورة، واستراتيجيات إدارة البيانات، وآليات تعزيز الجيل القادم من القادة الحكوميين.