«الصداقة البرلمانية» تبحث التعاون مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ميرة سلطان السويدي، رئيسة اللجنة، اجتماعها الثامن مع وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي برئاسة هانا نيومن، رئيسة الوفد، في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، بحضور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز، عضو اللجنة، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوربي ولوكسمبورغ.

وأكدت ميرة السويدي، خلال الاجتماع، العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن دولة الإمارات شريك استراتيجي موثوق لدى أغلب دول الاتحاد، مشيرة إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد الأوروبي، من خلال استمرار عقد الاجتماعات الثنائية، وتبادل الخبرات، بما يصب في صالح الجانبين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة.

وأشارت السويدي إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وصل إلى 52 مليار دولار، في عام 2022، مسجلاً ارتفاعات كبيرة عن السنوات التي سبقتها، وأن دولة الإمارات تعد الشريك الأول للاتحاد في المنطقة، والاتحاد الأوروبي هو الشريك الثاني لدولة الإمارات بعد الصين.

وأوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ترؤسها «كوب 28» تركز على خمسة أهداف رئيسة هي أولاً التخفيف، بتقديم حلول ملموسة لضمان هدف 1.5 درجة مئوية، وثانياً: التكيف وذلك بتهيئة الظروف التي تمكن من تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، وثالثاً الخسائر والأضرار، وذلك إدراك تأثير تغير المناخ على المجتمعات الضعيفة، ورابعاً التمويل وأهمية وفاء أغلب الدول بالالتزامات المالية، خامساً الابتكار بالعمل مع الجميع لضمان مساهماتهم في الحلول المبتكرة.

من جانبها، رحبت هانا نيومن، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بوفد المجلس الوطني الاتحادي الزائر، مشيدة بنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد شبه الجزيرة العربية لدولة الإمارات، ومدى اهتمام المجموعة باستمرار هذه اللقاءات والتواصل المستمر في تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن التفاعل البرلماني له دور إيجابي في الدفع بالعلاقات الثنائية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.