سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وام)

قدم أنور عثمان باروت البارودي، أوراق اعتماده إلى فخامة فيلكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، سفيراً لدولة الإمارات لدى الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة كينشاسا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.