«ألف للتعليم» تسلط الضوء على دور التقنيات الحديثة في المشهد التعليمي

الشارقة (الاتحاد)

أدارت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، نقاشات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 حول الدور المحوري للتقنيات المبتكرة في التحوّلات التي يشهدها قطاع التعليم. وانعقد المنتدى في مركز «إكسبو الشارقة» تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد». وجمع الحدث تحت مظلّته مجموعةً من قادة الفكر والمثقفين وخبراء الاتصال الحكومي المحليين والدوليين. وناقش المنتدى التغيّرات التي يشهدها قطاع التعليم، وتطرق إلى التحولات الواسعة التي شهدها مفهوم التعلّم، واستعرض التجارب العالمية الرائدة على هذا الصعيد.

وخلال المنتدى، شارك جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ«ألف للتعليم»، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «أرسطو في مواجهة ChatGPT: إعادة صياغة معادلة التعليم». وسلّط ألفونسو الضوء على التحديات والفرص التي تنطوي عليها التقنيات المبتكرة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، ودورها في تنمية مهارات التفكير النقدي للمتعلمين. وقال جيفري ألفونسو: نتشرف بمشاركتنا في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، حيث أتاح الحدث منصةً لإبراز دور تكنولوجيا التعليم والحلول المبتكرة في تحوُّل منظومة التعليم وتطورها. ونؤمن في «ألف للتعليم» بقدرة التكنولوجيا على إحداث تحوّل جذري في قطاع التعليم، وإطلاق العنان لإمكانات المتعلمين حول العالم. وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث مكانة «ألف للتعليم» كمزودٍ رائد لحلول التعلُّم المشخصنة وعالية الكفاءة للطلَبة حول العالم. ونؤكّد التزامنا الراسخ بمواصلة تمكين المُعلّمين وتحفيز المُتعلّمين، والمضي قُدُماً في توظيف حلولنا المبتكرة لإحداث تحوّل نوعي في قطاع التعليم.

وحضرت الدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس إدارة «ألف للتعليم»، فعاليات المنتدى، وشاركت كمتحدثةٍ في جلسة «قياس وتقييم اللغة العربية» التي أدارها إياد دراوشة، رئيس القسم العالمي للمبيعات والتسويق، ألف للتعليم؛ وجلسة «تعليم وتعلُّم اللغة العربية في العصر الرقمي» والتي أدارتها نوران هايمن، مديرة تسويق المنتجات، ألف للتعليم.

تطرقت الدكتورة اليماحي، خلال الجلسة الأولى، إلى تحديات تقييم اللغة العربية، وطرحت استراتيجياتٍ لحلها، وعرضت نماذج من المبادرات والبرامج الرائدة على المستوى العربي في هذا المجال. وخلال الجلسة الثانية، ناقشت الدكتورة عائشة اليماحي وملاك عبيد، مديرة المنتج في ألف للتعليم، العقبات التي تلقي بظلالها على تعليم وتعلُّم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، ومدى كفاءة الحلول المتاحة وقابلية تطبيقها عملياً.