ولي عهد الشارقة يحضر عقد قران صقر بن حميد القاسمي

الشارقة (وام)

حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، عقد قران الشيخ صقر بن حميد بن عبدالعزيز القاسمي على كريمة المرحوم الشيخ صقر بن خالد بن سلطان القاسمي.

وأعرب سموهم عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.