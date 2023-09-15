اتفاق بين «بيت الخير» ومستشفى «التداوي» بدبي

دبي (الاتحاد)

اتفقت جمعية بيت الخير ومستشفى التداوي بدبي، على توقيع مذكرة تعاون، تهدف إلى فحص وتشخيص المرضى من الحالات المشمولة برعاية الجمعية، وتقديم أفضل رعاية طبية لها، جاء ذلك خلال زيارة لوفد من مجموعة التداوي الطبية لمقر جمعية بيت الخير في دبي.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية: «إن المستشفى بموجب الاتفاقية سوف يستقبل المرضى المحولين من جمعية بيت الخير وإخضاعهم للفحص الطبي في مختلف التخصصات، ومن ثم إعداد تقارير تفصيلية حول حالة المريض وما يستحقه من برامج علاجية، والتأكد من وجود علاجه داخل الدولة».

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون مع جمعية بيت الخير، والثقة في الكادر الطبي بالمستشفى، لتشخيص الحالات المرضية، وتقديم العلاج بكلفة مخفضة، كما تأتي تفعيلاً لاستراتيجية المستشفى في دعم الجمعيات الخيرية، من خلال تقديم باقات مخفضة من الخدمات الطبية.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية: «إن الشراكة مع مستشفى التداوي تأتي من منطلق الثقة الكبيرة في كادره الطبي، والحرص على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى المسجلين في الجمعية، والتأكد من تلقيهم العلاج المناسب بتكاليف مخفضة وميسرة».

وأكد العوضي أن القطاع الصحي يشكل أحد أهم القطاعات التي يستهدفها العمل الخيري والإنساني في الدولة، لأن صحة الإنسان وسلامته تأتي ضمن أولويات وركائز التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي تحرص عليه «بيت الخير» في إطار التزامها برؤية الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.