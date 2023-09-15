«الصحة» تنظم ورشة لبناء القدرات الوطنية حول تنمية الطفولة المبكرة

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة تطويرية تدريبية حول بناء القدرات الوطنية لتطبيق حزمة تنمية الطفولة المبكرة، وتقديم المشورة والدعم للوالدين المتعلق بنوع الأنشطة الرامية لتحفيز نمو الطفل بشكل صحي، بالإضافة إلى مناقشة الأدوات المطلوبة لتطبيق رعاية تنمية الطفولة المبكرة على المستوى الوطني. وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لضمان بيئة صحية آمنة ومستدامة للأطفال من خلال حزمة مبادرات وبرامج وطنية فعالة.

وانعقدت الورشة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي لمدة خمسة أيام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد قطاع الصحة العامة. ومشاركة ممثلين من الجهات الصحية، وزارة تنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية بتنمية رعاية الطفل، واستهدفت الورشة أطباء الرعاية الصحية الأولية، وأطباء الأطفال، والممرضات، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والمتخصصين في تنمية الطفولة المبكرة.

وتهدف الورشة إلى بناء القدرات الوطنية وتقديم المشورة بشأن رعاية تنمية الطفل، وتعزيز تفاعل الطفل من الوالدين أو مقدمي الرعاية، لزيادة الوعي بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتأثيرها على الصحة والرفاهية، واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والممارسات والتدخلات الناجحة، ونهج دمج تنمية الطفولة المبكرة في أنظمة الرعاية الصحية والسياسات العامة، وترسيخ التعاون بين المتخصصين لتحسين جودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة، من خلال تحديد التحديات وتطوير حلول مبتكرة وفعالة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، في كلمته خلال الورشة، أن لدولة الإمارات رؤية واستراتيجية متميزة في رعاية وحماية صحة الطفل بشكل شامل. وفي هذا الإطار، تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية كبيرة لصحة الأطفال ونموهم، وتسعى باستمرار لتحقيق الاستجابة والاستدامة في نظام الرعاية الصحية.