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الإمارات

«مسؤوليتنا.. حماية» جدارية لمكافحة الغش التجاري

«مسؤوليتنا.. حماية» جدارية لمكافحة الغش التجاري
16 سبتمبر 2023 01:33

الشارقة (وام) 

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كشفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، أمس، عن لوحتها التوعوية الضخمة الواقعة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، والتي جاءت دعماً لحملتها التوعوية «مسؤوليتنا حماية»، حيث تسعى الجمعية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع المحلي بهدف توعيتهم بحقوق المستهلك داخل الإمارات، وتنظيم علاقتهم مع التجار، ومكافحة الغش التجاري.
شارك في إطلاق الجدارية التوعوية التي يصل طولها إلى 100 متر بارتفاع 10 أمتار، محمد خليفة بن عزير المهيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارتها.
وأكد المهيري أن الجدارية تهدف إلى إيصال رسائل وأهداف الجمعية إلى الشرائح كافة، وحث الشركات على المساهمة في نشر وتعميق الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك، موضحاً أن حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري تتصدران أهداف الجمعية.

الإمارات
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