اليوم.. انطلاق «مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن»

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في نسختها السابعة.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بالإقبال الكبير الذي تحظى به المسابقة التي تحمل اسم أم الإمارات العزيز علينا جميعاً من خلال المشاركة الواسعة للدول الإسلامية والجاليات وحرصهم على التواجد سنويا، كما أشاد بالرعاية والدعم الكبيرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه بسخاء لهذه الجائزة وفروعها ومتابعة سموه لجميع فعاليات الجائزة وأنشطتها المختلفة وحيث يوجه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها لتصبح في مصاف المسابقات الدولية المتميزة حول العالم.

وذكر أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أنه مع انطلاق فعاليات اليوم الأول لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في الدورة السابعة نشهد زخماً من الإقبال والاستعداد الكبير للمتسابقات من خلال مرورهن بلجنة الاختبار المبدئي والتنافس الشريف لحافظات كتاب الله المشاركات من قرابة 60 دولة من أنحاء العالم، حيث ينطلقن من قوله تعالى «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، وعبر الزاهد عن سعادته بما شهدته المسابقة من تطور كبير على مدار سنواتها الماضية لتتخذ موقعا مرموقا ومتميزا ومكانة بارزة بين المسابقات القرآنية الدولية وباعتبارها مسابقة متخصصة لحافظات القرآن الكريم من الإناث، ولتكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.