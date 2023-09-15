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الإمارات وروسيا تبحثان التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي

الإمارات وروسيا تبحثان التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي
16 سبتمبر 2023 01:31

موسكو (وام)

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بحث معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي فاليري فالكوف وزير التعليم والعلوم في روسيا الاتحادية، التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء والهندسة.
وقام معاليه والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، بزيارة الجامعة الحكومية بموسكو MSTU حيث اطلع معاليه على المراكز البحثية والتعليمية التابعة للجامعة والتعرف على أحدث التقنيات العلمية والهندسية فيها.
وزار معاليه كلية الهندسة الميكانيكية والتي تحتوي على 13 قسمًا لتدريب المتخصصين في صناعة الفضاء حيث تم إنشاء مركز فضاء للشباب الذي يجمع طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا من مختلف التخصصات.
وفي نهاية الزيارة أعرب معالي الفلاسي عن شكره لمعالي فالكوف على مشاركته الشخصية في التعرف على الجامعة.

الإمارات وروسيا
الإمارات
روسيا
أحمد بالهول الفلاسي
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