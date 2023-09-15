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«جامعة خورفكان» تعرف طلبتها الجدد على مرافقها وخدماتها

«جامعة خورفكان» تعرف طلبتها الجدد على مرافقها وخدماتها
16 سبتمبر 2023 01:31

الشارقة (وام)

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نظمت جامعة خورفكان لقاء ترحيبيا لطلبتها الجدد للعام الأكاديمي (2023-2024) للتعريف بكليات ومرافق الجامعة ومجموعة الخدمات المقدمة لخدمة الطلبة ودعم العملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشماع مدير الجامعة وعمداء الكليات، ومديري الإدارات، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة المستجدين بالجامعة.
وهنّأ مدير الجامعة الطلبة المستجدين بالتحاقهم بجامعة خورفكان لبناء مستقبلهم العلمي والعملي تحت قبابها والسعي لتحقيق الإنجازات والابتكارات في شتى المجالات العلمية والأكاديمية، مقدما نبذة تعريفية حول رؤية الجامعة ورسالتها السامية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية على المستوى المحلي والعالمي.
وأكد أن جامعة خورفكان تضع طلبتها في أعلى درجات اهتماماتها وعنايتها وذلك عبر العمل الدؤوب والمستمر من قبل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بداية من إتاحة الفرص أمامهم للالتحاق بأحدث البرامج الأكاديمية المعتمدة التي تطرحها الجامعة لتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية واستقطاب أفضل الكوادر التعليمية من العلماء والباحثين ذوي الخبرات الأكاديمية والبحثية.
من جانبه، أشار الدكتور سليمان محمود نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى الكليات المتنوعة والبرامج الأكاديمية المعتمدة التي تقدمها الجامعة لطلبتها والتي شهدت مؤخراً إقبالاً واسعاً في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ضمن مختلف الكليات والتخصصات في الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على اتباع أحدث أساليب التعليم والتعلم وتوسيع أنظمتها في التعليم والبحث العلمي والابتكار من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأكاديمية والإدارية والإرشادية وذلك وسط بيئة تعليمية مناسبة.
وجرى خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي حول تأسيس جامعة خورفكان، وتنفيذ عدد من الفقرات التعريفية بكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات وكلية علوم البحار والأحياء المائية وكلية الشريعة والقانون وكلية إدارة الأعمال وأهدافها والبرامج العلمية التي تقدمها بالإضافة إلى الخطط الدراسية ومجالات العمل في المستقبل. واختتم اللقاء بعرض مسرحي قدمته طالبات مدرسة «باحثة البادية» للتعليم الثانوي - بنات ح3 بعنوان «بوابة الأحلام» بالإضافة إلى تكريم الجهات المشاركة والمساهمة في تنظيم وإنجاح اللقاء الترحيبي والإرشادي.

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