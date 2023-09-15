جامعة الشارقة تفتتح «منتدى الأمن الفكري في الإسلام»

الشارقة (وام)

احتفلت جامعة الشارقة بافتتاح «منتدى الأمن الفكري في الإسلام» ومقره كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بهدف نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال الفكري ونبذ العنف والكراهية.

حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وسماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، وجمع من الأكاديميين والعلماء وطلبة الجامعة.

وتهدف الجامعة من خلال المنتدى إلى مواجهة أفكار التطرف، وترسيخ الآداب الوسطية التي يدعو لها الدين الإسلامي، ونشر الوعي بين الطلبة وفئات المجتمع المدني بمقومات الأمن الفكري في الإسلام من خلال الندوات والمحاضرات والورش التدريبية والأنشطة المختلفة على مدار العام الأكاديمي، إضافة إلى التنسيق بين المؤسسات المختلفة في الدولة ومراكزها بهدف تعزيز سبل ترسيخ الأمن الفكري وتأصيل أدبياته الشرعية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية للجامعات العربية في مواجهة التطرف الفكري وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لذلك.

كما يهدف المنتدى إلى التأكيد على الثوابت الفكرية لدولة الإمارات في إشاعة التسامح والاعتدال ونبذ العنف والكراهية، وكذلك تقديم الدعم للأنشطة والبحوث الطلابية التي تعنى بمجال الأمن الفكري في الإسلام وإكساب الطلبة المهارات اللازمة لتجسيد هذا الاعتدال الفكري وبلورة قيمه المتوازنة.

وأكد الدكتور يوسف الحايك أن تأسيس المنتدى يعتبر خطوة رائدة في مجال ربط التعليم الجامعي بخدمة المجتمع وإدماجه في حركية تصحيح الأفكار ومواجهة الغلو في صوره المتعددة، مضيفاً أن علاج غلو الفكر هو ترسيخ قيم الاعتدال الفكري، ونشر سماحة الإسلام بوضاءتها الزاهية.

من جهته، قدم سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، الشكر لجامعة الشارقة على تأسيس المنتدى، وأكد أنه خطوة ستعود بنتائج طيبة ليس على دولة الإمارات فحسب ولكن على الوطن العربي والعالم الإسلامي، مضيفاً أن الأمم تحرص على سلامة فكر أبنائها وحمايتهم من التطرف والتشدد، ثم تحدث عن أهمية الأمن الفكري على الأمن الاجتماعي.

كما تحدث خلال الافتتاح كل من العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والأستاذ الدكتور قطب الريسوني، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتور مهدي قيس الجنابي، مدير منتدى الأمن الفكري في الإسلام.