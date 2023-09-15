«شرطة أبوظبي» تحتفل «بيوم المهندس العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المهندس العالمي والذي يصادف 15 سبتمبر سنوياً مثمنة جهودهم المتميزة التي انعكست إيجابياً على مسيرة التطوير والتحسين في العمل الشرطي والأمني. وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات دعم القيادة الشرطية واهتمامها بتحفيز الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات والذين اسهموا بتحقيق منجزات ريادية لمشاريع الشرطة عبر الأخذ بمفاهيم الاستدامة وتطبيق معاييرها على كل المشاريع.

وكرم اللواء الخييلي المهندسين المتميزين في حفل اقيم في إدارة المشاريع الهندسية مشيداً بجهودهم ودورهم الفعال ومثابرتهم في العمل والتميز في دفع مسيرة الأمن والاستقرار.

ونظم فريق السعادة والإيجابية بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة احتفالية بالمناسبة تقديراً لجهود الكوادر الوطنية من المهندسين والمهندسات في مركز نظم المعلومات والاتصالات.

وأشاد العميد مهندس دكتور محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة بدور المهندسين والمهندسات الفعال ومثابرتهم في العمل والتميز في دفع مسيرة الأمن والاستقرار.

وفي نهاية الحفل، كرم المهندسين المتميزين، وسلمهم الدروع الخاصة بيوم المهندس العالمي، وهدايا تقديرية، وقدم المهندسون الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على اهتمامها المستمر بالمهندسين في مختلف المجالات. وأكد العقيد دكتور مهندس حمد العصري الشامسي مدير إدارة المشاريع الهندسية بقطاع المالية والخدمات حرص المهندسين والمهندسات في شرطة أبوظبي على تنفيذ التجهيزات والمباني الشرطية والتكنولوجيا المساعدة باحترافية ومهارة عالية وتوفير احتياجات شرطة أبوظبي كافة من الأبنية الأمنية بإتقان وبجودة وسلامة عالية المستوى تدعم منظومة التميز. وقدم المهندسون الشكر والتقدير لشرطة أبوظبي على اهتمامها المستمر بعقد الدورات التدريبية والتخصصية للمهندسين داخل وخارج الدولة بما يعزز من رفع القدرات والإمكانات ومتابعة المستجدات بمجالات العمل والمعارف الفنية.