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«بلدية أبوظبي» تحتفي بمهندسيها

«بلدية أبوظبي» تحتفي بمهندسيها
16 سبتمبر 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة بمناسبة يوم المهندس العالمي احتفالية في مبناها الرئيس، تقديراً للجهود التي يبذلها منتسبو البلدية من المهندسين المبدعين، وتأكيداً على دورهم الفعال في دعم النهضة الشاملة في أبوظبي وتعزيز المشاريع الحيوية والاستراتيجية. وأشارت البلدية إلى أن يوم المهندس يعد من الأيام المهمة التي يتم فيها تقدير جهود المهندس الذي يبذلها من أجل الوصول إلى عالم زاخر بالرقي، والتقدم والارتقاء بجودة الحياة. وتحتفل البلدية بيوم المهندس العالمي للتعبير عن الجهود التي يقوم بها المهندسون في جميع مجالات الهندسة المختلفة، مثل: المجال المعماري، والمدني، والكهربائي، والميكانيكي، والزراعي وكل صنوف الهندسية، وما يقدمه المهندس من جهود عظيمة في تلك المجالات، وذلك من أجل الوصول إلى البنية التحتية الحديثة والمحققة لتطلعات المجتمع، والداعمة للتنمية الشاملة، والهادفة كذلك إلى تحسين ظروف المعيشة. على الصعيد ذاته تخللت الاحتفالية ورشة عمل قدمها المهندس سلطان سعود الحارثي، جاءت انعكاساً لقيم عام الاستدامة 2023، وتحت شعار: «الابتكار الهندسي من أجل عالم أكثر مرونة».

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
يوم المهندس العالمي
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