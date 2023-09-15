«بيت الخير» تنظم دورة «إدارة الوقت والتحكم في ضغوطات العمل»

دبي (الاتحاد)

نظّمت «بيت الخير» بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، دورة تدريبية بعنوان «إدارة الوقت والتحكم في ضغوطات العمل»، حيث شارك فيها 20 موظفاً من مختلف الأفرع والأقسام، وذلك في المقر الرئيسي للجمعية.

وهدفت الدورة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام إلى تعريف المشاركين بأهمية الوقت وطريقة استخدامه وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتنظيم الأعمال، حيث تناولت عدّة محاور، أبرزها خصائص الوقت وأهميته وأساليب إدارته، والتعرف على كيفية استخدام الأدوات اللازمة لتنظيم الوقت وإنجاز الكثير من المهام في الوقت المتاح، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الوقت بفعالية، وتطرقت الدورة إلى مسببات هدر الوقت أثناء العمل كسوء التخطيط اليومي والأسبوعي.

كما شملت الدورة مجموعة من التمارين الفردية والجماعية، لتطوير المهارات التفاعلية والنقاشات حول الخطط التنظيمية، وتحفيز المشاركين وتطوير قدراتهم لإدارة الوقت بأفضل صورة.

وفي الختام، كرّم سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»، الدكتور محمد مطر الحوسني، خبير التميز المؤسسي والجودة والتدريب، تقديراً لجهوده المتميزة في تقديم الدورة، وأشار إلى حرص الجمعية على تطوير الموارد البشرية على المدى الطويل، واتباع معايير التميز المؤسسي، لزيادة الإنتاجية وتحقيق استراتيجية الجمعية وأهدافها، مؤكداً التزام الجمعية بتقديم الدعم اللازم بما يسهم في إنجاح البرامج التدريبية المقررة سنوياً، ومعرباً عن ثقته بالأثر الإيجابي الكبير الذي تحققه البرامج التدريبية من حيث تأهيل وتمكين العاملين في الجمعية في مختلف المجالات.