إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مشروع مزرعة القمح في مليحة

الشارقة (وام)

أعلنت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بدء المرحلة الثانية من الأعمال التطويرية لمشروع مزرعة القمح الكائنة في منطقة مليحة بالشارقة تمهيداً لتجهيزه كاملاً للموسم الزراعي 2023/2024 على مساحة إجمالية تبلغ 1500 هكتار.

جاء ذلك خلال مراسم إبرام العقد رسمياً بين المؤسسة وشركة «إيليت أجرو» للمشاريع في منصة دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 في مركز إكسبو الذي اختتم أمس.

وقع العقد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس الدائرة، مدير مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني، والدكتور عبدالمنعم محمد المرزوقي، المدير العضو المنتدب لشركة «إيليت أجرو» للمشاريع المتخصصة في مجال الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وموظفي الطرفين.

وأعرب الدكتور خليفة مصبح الطنيجي عن اعتزازه البالغ بجهود حكومة الشارقة تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تبني وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الرائدة في مجال الاستثمار الزراعي المستدام بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحبوب، ومن ضمنها منتج القمح، لافتاً إلى أن مشروع مزرعة القمح في مليحة، إلى جانب المشاريع الغذائية الأخرى التي نفذتها الإمارة أو أعلنت عنها في مناطقها المختلفة، تعد روافد راسخة لتعزيز الاستدامة الغذائية، وتحقيق التطلعات المستقبلية التي تزخر بها أجندة الإمارة في مجال الاستدامة ككل. وتابع: «إن مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني حرصت على التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتنفيذ أعمال تطوير المشروع، وبما يضمن تحقيق مستهدفاته التنموية الواعدة وفق البرنامج الزمني المحدد له، وبالاستناد إلى أفضل الحلول والتقنيات الزراعية المتكاملة وأنظمة التشغيل المناسبة للمحاصيل، وبما يتماشى مع مختلف الظروف المناخية والتحديات الأخرى»، مشيداً بالخبرة المتراكمة لشركة إيليت أجرو للمشاريع في تصميم وبناء المشاريع الزراعية بأنظمة التشغيل المناسبة للمحاصيل، وتطوير مشاريع الحقول الخضراء ومشاريع الزراعة المحمية المتوسطة والعالية التقنية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالمنعم محمد المرزوقي أن فريق عمل الشركة الذي يضم عناصر من ذوي الكفاءة من الفنيين والمهندسين والميكانيكيين والخبراء سيباشرون تنفيذ الأعمال التشغيلية كافة للمشروع في مرحلته الثانية التي تشمل عمليات إقامة أنابيب HDPE المطلوبة لربط نقطة وصول المياه بأنظمة الري المحورية المركزية، وذلك من خلال أعمال الحفر والتركيب والردم قبل البدء في أعمال المرحلة الثالثة والنهائية من المشروع.