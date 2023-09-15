«الوطني للأرصاد»: «النينيو» ظاهرة طبيعية يصاحبها منخفضات مدارية

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالدولة أن المنطقة تقع في الوقت الحالي تحت تأثير ظاهرة «النينيو» نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح البحر، حيث يصاحب هذه الظاهرة احتمالية تكوُّن المنخفضات المدارية في المحيط الهندي في هذه الفترة مع زيادة هطول الأمطار في المنطقة خلال فصلي الشتاء والربيع مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح المركز أنه ومع اقتراب فترة الأعاصير المدارية، يلاحظ كثرة سرد الشائعات والخرائط غير الدقيقة، سواء في المنطقة أو خارجها، موصين الجمهور ومتتبعي الأحوال الجوية بأخذ التوقعات الرسمية من المركز الوطني للأرصاد.

وأكد المركز أن الأحوال الجوية تبين وجود منخفض جوي شمال الهند، وهناك اختلاف في النماذج العددية حول احتمالية تطوره إلى عاصفة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع القادم، ويتابع المركز الوضع الحالي وسيتم تحديد مسارات المنخفض المداري في حال تشكله وأبرز التوقعات من الجمعة، أمس، إلى الثلاثاء المقبل.

ولفت المركز في نشرته اليومية أمس إلى وجود فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، واحتمال تكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً من الأحد إلى الثلاثاء والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار، وتكون الرياح نشطه أحياناً من الأحد إلى الثلاثاء مثيرة الغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرب الخليج العربي من الجمعة إلى الأحد، ويكون الموج خفيفاً في بحر عُمان.

وسجل المركز الوطني أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس في جبل الحبن بـ23.6 درجة مئوية، كما تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية.