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الإمارات

سلطان النيادي: أحييكم من الأرض.. ولدينا الكثير لنقدمه

سلطان النيادي
16 سبتمبر 2023 01:33

آمنة الكتبي (دبي) 

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يستعد سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، للعودة إلى أرض الوطن يوم الاثنين المقبل الموافق 18 سبتمبر، بعد أن أنهى مهمة «طموح زايد 2»، ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي مدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء. 
وبعد هذا الإنجاز التاريخي، أصبحت دولة الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء، وقام النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي في مختلف إمارات الدولة.
وقال سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، عبر منصات التواصل الاجتماعي: «هذه المرة نحييكم من الأرض ونحمد الله وصلنا بالسلامة، وأنا سعيد بالعودة إلى الأرض وكذلك بالتفاعل الذي لمسته من الجميع، ونحمد الله أن مهمتنا أنجزت وما زال لدينا الكثير لنقدمه في هذا المجال».
وأضاف: «نحن جزء بسيط من هذه المهمة، ولكن كان هناك أشخاص عملوا خلف الكواليس لمدة أشهر طويلة لإنجاح هذه المهمة، ولا تسعفني كلمات الشكر، قائلاً: أشكر كل من عمل على هذه المهمة بداية من القيادة الرشيدة والأهل والأصدقاء وجميع العاملين في مركز محمد بن راشد للفضاء».

سلطان النيادي
الإمارات
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
طموح زايد
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