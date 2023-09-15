اشترى سيارة ونقل ملكيتها ولم يسدد ثمنها

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

عرض أحد الأشخاص سيارته للبيع واتفق مع المشتري على أن يبيعه السيارة بمبلغ 52 ألف درهم على أن يتسلم السيارة وينقل ملكيتها باسمه ويسدد ثمنها خلال شهرين من تاريخ البيع، وبعد انتهاء المهلة تهرب المشتري من سداد ثمن السيارة، وهو ما دفع البائع إلى رفع دعوى قضائية طالب خلالها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 52 ألف درهم والفائدة بواقع 12%، موضحاً أن المدعى عليه اشترى منه سيارة بقيمة 52 ألف درهم وبعد نقلها باسمه وتسلمه لها لم يؤدِ الثمن للمدعي.

وخلال الجلسات، قرر البائع بأنه لا يملك صورة من ملكية السيارة، وأنه تم نقل ملكية السيارة باسم المدعى عليه، وأنه تم الاتفاق لسداد المبلغ بعد شهرين من بيع السيارة، وأنه لم يتسلم المبلغ حتى الآن، وذكر بأن السيارة بحيازة المدعى عليه.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 52 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه برسوم ومصاريف الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من العقد سند المدعي أنه باع للمدعى عليه السيارة محل الدعوى مقابل مبلغ 52000 درهم، تعهد المدعى عليه بسدادها فلما كان ذلك وكان المدعى عليه لم يمثل على الرغم من إعلانه ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو يثبت سداده لقيمة السيارة ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به. وعن طلب الفائدة، فإن المحكمة لا ترى موجباً لذلك، وتقضي برفضه، وعن رسوم ومصاريف الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بالمادة 134 من قانون الإجراءات المدنية، وحيث إنه عن طلب مقابل الأتعاب فلما كان المدعي يمثل بشخصه ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس ترفضه المحكمة.