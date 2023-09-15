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الشرطة السياحية: محاضرة توعوية لموظفي 6 فنادق في دبي

خلال المحاضرة (من المصدر)
16 سبتمبر 2023 01:31

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجناية بشرطة دبي، محاضرة توعوية لموظفي 6 فنادق يمثلون مجموعة هوليداي إن إكسبرس، وذلك بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.
وأكد العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن تعزيز التوعية الأمنية السياحية على مستوى الفنادق والمنتجعات بالتعاون مع الشركاء، جزء محوري في عمل الإدارة، خاصة وأن إمارة دبي مدينة سياحية عالمية تستقطب ملايين الزوار في العام، الأمر الذي يستدعي تكثيف التوعية الأمنية بخدمات شرطة دبي المختصة بالسياح أو الزوار، وبالتعامل مع هذه الفئة تحديداً، حرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الشعور بالأمان في الإمارة.
عُقدت المحاضرة في فندق هوليدي إن إكسبرس مطار دبي، واستهدفت أكثر من 68 موظفاً من 6 فنادق يتبعون مجموعة هوليداي إن إكسبرس، وشارك في التوعية كل من الإدارة العامة للدفاع المدني، في جانب التوعية بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة. كما شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل، وسبل التعامل في الحالات الطارئة.
في حين شارك من شرطة دبي إلى جانب إدارة الشرطة السياحية، كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المباحث الإلكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، ومركز الاتصال 901. وتطرقت المحاضرات إلى خدمات مركز الشرطة الذكي SPS النوعية والذكية، والتي تقدم إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

الشرطة السياحية
دبي
شرطة دبي
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
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