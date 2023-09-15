حمدان بن زايد يُدشِّن ميناء السلع المجتمعي ومرسى جزيرة الفيّي

دشّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ميناء السلع المجتمعي ومرسى جزيرة الفيي في منطقة الظفرة، وفقاً لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة من المشاريع التطويرية لدائرة البلديات والنقل التي تنفذها أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وكجزء من خطة التطوير الرئيسية للمشاريع البحرية في منطقة الظفرة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف سموه، بهدف دعم المجتمع المحلي وخلق فرص عمل والحفاظ على التراث البحري والثقافة الإماراتية الأصيلة.

حضر مراسم التدشين أحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وعبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، والكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري، وسيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، ومطر الشامسي، نائب أول رئيس مكتب إدارة المشاريع الاستراتيجية في مجموعة موانئ أبوظبي، وسيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية، وعدد من كبار المسؤولين.

لدى وصول سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى مدينة السلع، تفقد سموه مرافق ميناء السلع المجتمعي الذي تم تحديثه مؤخراً، كما زار محلات بيع الأسماك والتجزئة. قام بعدها سموه بالتدشين الرسمي للميناء الذي يضم، بعد الأعمال التطويرية الأخيرة، رصيفين يتسعان لـ64 قارب صيد وسفينة خاصة، وجدار رصيف ومنحدر بحري للسفن الخشبية.

كما يضم الميناء منحدراً للمواد المدحرجة، ومنزالاً بطول 14 متراً، و68 موقفاً بحرياً، بالإضافة إلى مرافق أخرى تقدم خدماتها لسكان المنطقة، مثل سوق السمك ومبنى إداري ومطعم.

كما زار سموه جزيرة الفيي حيث دشن مرسى الجزيرة الجديد واطّلع على المرافق والأعمال التطويرية في المشروع والذي يتضمن قناة ملاحية بطول 500 متر وعرض 35 متراً وطريقاً تصل الأرض بالحوض بطول 220 متراً وحوضاً لرسو ومناولة القوارب بعمق 1.5 متر، و26 موقفاً بحرياً.

يتضمن المرسى منحدراً للسفن الخشبية، ومنزالاً، ومنحدراً للمساعدات الملاحية في القناة، مما يوفر للمقيمين والزوار وصولاً آمناً وموثوقاً من وإلى جزيرة الفيي.

وأكّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على تطوير منطقة الظفرة من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة التي تلبي متطلبات التجارة والصناعة والسياحة. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة البلديات والنقل ومجموعة موانئ أبوظبي لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

وقال سموه «يأتي تدشين هذه المشاريع التطويرية اليوم ليعزز القدرات التجارية والاقتصادية والإمكانات البحرية واللوجستية لمنطقة الظفرة، وليرتقي بمكانتها بوصفها وجهة بحرية مميّزة. كما أن هذه المشاريع التطويرية لا تسهم فقط في تعزيز قطاع الصيد المحلي والنهوض بالمجتمع البحري وتحقيق استدامته، بل لها تأثير كبير أيضاً على تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة في دولة الإمارات والمنطقة بأكملها».

من جهته، أكّد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن افتتاح ميناء السلع المجتمعي ومرسى جزيرة الفيي يمثل قفزة نوعية نحو تعزيز التنقل البحري ورفع جودة الحياة لسكان منطقة الظفرة.

وأضاف أن «هذه المشاريع لها دورٌ محوريّ في الحفاظ على التراث المحلي وخلق فرص اقتصادية جديدة متنوعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى أصولنا البحرية، فهي تتيح اتصالاً أكثر سلاسة وتعزز التنقل المستدام في الإمارة، وكل ذلك يساهم في رفع جودة الحياة لمجتمعنا، ويتماشى هذا المسعى مع التزامنا الثابت بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وترسيخ ريادة أبوظبي العالمية في القطاع البحري».

من جانبه، قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «إنه لمن دواعي فخرنا حضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مراسم التدشين، ونُثمّن عالياً دعم سموه المتواصل وحرصه على متابعة مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة الظفرة، والتي تتعدى مجرد كونها مشاريع تطويرية، إلى مشاريع رائدة تسهم في الحفاظ على الثقافة المحلية والتراث الإماراتي العريق، وتعزز الفرص الاقتصادية وتحفّز النمو».

وأضاف «تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بتحقيق التنمية الشاملة في منطقة الظفرة، وتعزيز قدراتها لتلبية متطلبات المجتمع الإماراتي وضمان ازدهار المنطقة بشكل عام، كما يسهم افتتاح هذين المشروعين الحيويين في تحقيق استراتيجيتنا تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز بحري عالمي رائد».

بدوره، أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل للمشاريع الاستراتيجية لدائرة البلديات والنقل ومجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الظفرة، وقال «تجسيداً لرؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، فإننا فخورون بالعمل مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم إرثنا البحري».

وتأكيداً على التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير المشاريع البحرية واللوجستية، أضاف الشامسي «يمثل افتتاح هذه المشاريع ركيزةً أساسية في خططنا الاستراتيجية الشاملة لتطوير البنية التحتية البحرية في منطقة الظفرة ونحرص على تسخير قدراتنا وإمكاناتنا كافة لتوفير بيئة آمنة لمجتمعاتنا المحلية، وتعزيز نمو اقتصادنا والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي».

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن الانتهاء من الأعمال التطويرية في ميناء «المغرق» وتخصيص مواقف بحرية وجافة مجانية للمواطنين كجزء من جهود المجموعة لتطوير منطقة الظفرة ودعم المجتمع المحلي فيها.

من جانب آخر، قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية لجزيرة «مروح» وجه خلالها بعمل دراسة لتطوير مرسى الجزيرة الحالي.

كما زار سموه المواطن سيف بن عبلان المزروعي في منزله بجزيرة «مروح».

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.