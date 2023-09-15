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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
15 سبتمبر 2023 17:20

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة غرباً مثيرة الغبار.وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ومضطربا غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:25 والمد الثاني عند الساعة 02:00 والجزر الأول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 19:57.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 22:56 والجزر الأول عند 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

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المصدر: وام
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