رسالة من رائد الفضاء سلطان النيادي استعداداً للعودة إلى أرض الوطن

نشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء على صفحته في منصة «إكس»، فيديو يتضمن رسالة من رائد الفضاء سلطان النيادي بينما يستعد للعودة إلى أرض الوطن بعد إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

ويعود سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، من الولايات المتحدة الأميركية إلى الدولة يوم الاثنين المقبل، الموافق 18 سبتمبر، وفق ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء. وخضع النيادي بمركز جونسون الفضائي التابع لـ«ناسا» في هيوستن، للفحوص الطبية، بعد عودته من محطة الفضاء الدولية. وكان النيادي أنهى مهمة «طموح زايد 2»، ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي مدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء.