السبت 16 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رسالة من رائد الفضاء سلطان النيادي استعداداً للعودة إلى أرض الوطن

رسالة من رائد الفضاء سلطان النيادي بينما يستعد للعودة إلى أرض الوطن
15 سبتمبر 2023 15:27

نشر الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء على صفحته في منصة «إكس»، فيديو يتضمن رسالة من رائد الفضاء سلطان النيادي بينما يستعد للعودة إلى أرض الوطن بعد إنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

ويعود سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، من الولايات المتحدة الأميركية إلى الدولة يوم الاثنين المقبل، الموافق 18 سبتمبر، وفق ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء. وخضع النيادي بمركز جونسون الفضائي التابع لـ«ناسا» في هيوستن، للفحوص الطبية، بعد عودته من محطة الفضاء الدولية. وكان النيادي أنهى مهمة «طموح زايد 2»، ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي مدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء. 

 

أخبار ذات صلة
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
الجزيرة يتصدر «التحدي للجو جيتسو»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
الرياضي
«السيدة العجوز» على قمة «الكالشيو»
اليوم 19:22
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
الرياضي
اتحاد الهجن ينظم سباقاً في تشاد
اليوم 19:05
السفية "أرويات" تتجه إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود
عربي ودولي
لأول مرة منذ انتهاء اتفاق الحبوب.. سفينتان تتوجهان إلى موانئ أوكرانيا
اليوم 18:54
فريق إنقاذ ينتشل جثة في درنة
عربي ودولي
رغم الزلزال.. المغرب يساعد ليبيا لمواجهة كارثة السيول
اليوم 18:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©